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6 апреля • обновлено в 21:13
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Вылечившийся от короновируса Шахов заявил, что карантин убивает здоровых. Видео

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Народный депутат Украины от группы "Довіра" Сергей Шахов заявил, что полностью излечился от коронавируса и получил справку об этом. Также он раскритиковал Кабмин за чрезмерно суровый карантин.

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Критику правительства политик устроил во время прямого эфира на своей странице в Facebook. Парламентарий упрекнул власть в том, что она вынудила здоровых людей столкнуться с безысходностью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сдуру можно молиться и голову поломать. Это как раз поговорка о Кабмине, который ужесточил правила карантина. Карантин, конечно, нужен. Но не с такими моментами, когда Кабмин полностью начихал, накашлял на Конституцию и хочет заразить наши законы своей безграмотностью!" – возмутился нардеп.

Сергей Шахов

Сергей Шахов

Скриншот видео

"Уважаемые министры, вы посмотрите, что творится в стране! И каким образом она должна выйти из карантина? Чтобы ваш карантин не похоронил экономику и здоровых людей, которые сегодня голодают. По статистике 85% населения Украины уже истратили свои сбережения. Практически дело идет к голоду! Вы посмотрите, как преступность может возрасти в нашей стране! Поэтому я призываю Кабмин пересмотреть правила карантина", – обратился он к украинскому правительству.

Также Шахов упрекнул СМИ в чрезмерном нагнетании и в том, что они сеют панику среди населения. Еще одна претензия парламентария касалась огромных штрафов за нарушение карантинных мер.

"К чему были ведены непонятные штрафы 17-34 тыс. грн, когда пенсия – 1,5 тыс. грн, когда минимальная зарплата 3 тыс. гривен? Человеку откуда взять эти деньги? Вы им дадите эти деньги?" – обратился нардеп к правительству.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Сергей Шахов
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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