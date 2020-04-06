Народный депутат Украины от группы "Довіра" Сергей Шахов заявил, что полностью излечился от коронавируса и получил справку об этом. Также он раскритиковал Кабмин за чрезмерно суровый карантин.

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Критику правительства политик устроил во время прямого эфира на своей странице в Facebook. Парламентарий упрекнул власть в том, что она вынудила здоровых людей столкнуться с безысходностью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сдуру можно молиться и голову поломать. Это как раз поговорка о Кабмине, который ужесточил правила карантина. Карантин, конечно, нужен. Но не с такими моментами, когда Кабмин полностью начихал, накашлял на Конституцию и хочет заразить наши законы своей безграмотностью!" – возмутился нардеп.

Сергей Шахов Скриншот видео

"Уважаемые министры, вы посмотрите, что творится в стране! И каким образом она должна выйти из карантина? Чтобы ваш карантин не похоронил экономику и здоровых людей, которые сегодня голодают. По статистике 85% населения Украины уже истратили свои сбережения. Практически дело идет к голоду! Вы посмотрите, как преступность может возрасти в нашей стране! Поэтому я призываю Кабмин пересмотреть правила карантина", – обратился он к украинскому правительству.

Также Шахов упрекнул СМИ в чрезмерном нагнетании и в том, что они сеют панику среди населения. Еще одна претензия парламентария касалась огромных штрафов за нарушение карантинных мер.

"К чему были ведены непонятные штрафы 17-34 тыс. грн, когда пенсия – 1,5 тыс. грн, когда минимальная зарплата 3 тыс. гривен? Человеку откуда взять эти деньги? Вы им дадите эти деньги?" – обратился нардеп к правительству.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о заражении Шахова коронавирусом стало известно 18 марта. Вероятно, он заболел после поездки на курорт Куршевель (Франция).

31 марта нардеп заявил, что его легкие чистые и он выздоровел.

Также Шахов выразил мнение о том, что COVID-19 якобы создали, чтобы обрушить мировую экономику. По этому поводу он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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