"Выкинуть шпану и падаль": Герой Украины жестко обратился к "слугам народа"

Народных депутатов, которые голосуют за продажу земли, в будущем ждет трибунал и суд за предательство Украины.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил бывший нардеп, Герой Украины Степан Хмара отмечая, что не может терпеть "этот позор и это издевательство".

"За кого всех вас и нас держат, за кого держат украинцев? Эту шпану ликвидаторов, которая сегодня пришла к власти, ждет суд. Власть изменится, потому что они ничего не знают. Они пришли распродать все предприятия, которые еще работают и приносят прибыль, продать землю, при этом не только иностранцам, чтобы заработать, нет, не заработать, а украсть – очень много и очень быстро, а потом слинять где-то в теплые края", – заявил Хмара.

Он подчеркнул, что нынешняя власть ничего не знают о таких понятиях, как патриотизм, совесть и вера.

"Их ничего не связывает с Украиной. Это перекати-поле, которое не имеет корней. Для них (важны) только деньги, поэтому они врут, врут и еще раз врут, хитрят", – акцентировал Хмара.

Степан Хмара

Также он призвал не допустить начала продажу земли.

"Как только они попытаются проголосовать во втором чтении (закон об открытии рынка земли - Ред.), мы, все украинцы, кто имеет совесть и ответственность, должны прийти сюда (в Раду) и просто выбросить эту падаль, этих подонков. Потому что они не знают аргументов, убеждать их – это унижение и бесполезная трата времени. Они должны исчезнуть, как роса на солнце", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября в Верховной Раде состоялось голосование за правительственный законопроект №2178-10 об открытии рынка земли. Депутаты большинством голосов поддержали документ в первом чтении и за основу.

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