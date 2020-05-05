Выйти на новый уровень: у Зеленского поставили резкое условие Путину по Донбассу

Россия должна повысить уровень представительства своей делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, если она на самом деле хочет урегулирования ситуации на Донбассе.

С таким заявлением во вторник, 5 мая, выступил новый представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа"), передает "Интерфакс-Украина".

"Я не уверен, что и в России сейчас четко знают ответ на этот вопрос. Мы видели неоднократно, что их позиция тоже менялась от случая к случаю. Но мы послали очень четкий сигнал. Мы повысили уровень нашей делегации, и ожидаем такого же решения от России", – сказал он.

Андрей Костин Цензор.нет

Костин верит, что такая инициатива украинской стороны получит одобрение со стороны партнеров по "нормандскому процессу" и ОБСЕ.

"Если Россия не захочет ответить на таком же уровне, то тогда, наверное, к ней будут вопросы со стороны международных посредников, а почему Россия не хочет повысить уровень своей делегации? Если Россия действительно хочет договориться, то, наверное, ей стоит пойти по пути того, чтобы в состав своей делегации пригласить аналогичных представителей", – отметил нардеп.

Зеленский и Путин Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидаются существенные кадровые перестановки. Кучма получит нового заместителя, а также хотят привлечь представителей министерств и народных депутатов.