"Выйди отсюдова!" Мэр Николаева "включил Зеленского" на встрече с таксистами. Видео

Мэр Николаева Александр Сенкевич попытался выгнать со встречи таксиста, которого возмутило, что власти только обещают улучшения, но на деле ничего не делают.

Инцидент произошел на встрече с таксистами, посвященной состоянию дорог, сообщает Nikolaev24 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Мэру Николаева не понравилось возмущение таксиста состоянием дорог facebook.com/dichena

Сенкевич выступал с презентацией и говорил о том, что в городе "все будет замечательно". Его перебил один из таксистов. Он назвал тему "заезженной".

"Сколько можно говорить? 20 лет уже говорят, в прошлом году мы то же самое слушали! Дороги где?" – возмутился парень.

В ответ Сенкевич на повышенных тонах предложил тому выйти, поскольку его никто не заставляет слушать. "Так не слушай, никто тебя не заставляет! Выйди отсюдова", – сказал мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир 10 июле Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка со словами "Выйди отсюда! Выйди, разбойник!"

Позднее Годунок заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратится в суд из-за оскорбления чести и достоинства.

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