"Выйди отсюда! Выйди, разбойник!" Зеленский со скандалом выгнал чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

Инцидент произошел 10 июля во время визита главы государства на Киевщину (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Когда много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то про человека, который очень много кричит. Я в своем возрасте, мне 42 года, видел очень много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет? Член "Батьківщини", секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по ч. 3 ст.142 УК Украины "Разбой", связанный с причинением тяжких телесных повреждений... Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском - еxit. Идите", - сорвался Зеленский.

Однако Годунок не согласился с ним и вступил в словесную перепалку. "Смски ему дают читать, глупости всякие!" - сказал он, вспомнив слова во время инаугурации, что "все мы президенты".

Ярослав Годунок скриншот

Зеленский ответил: "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи".

Владимир Зеленский Скриншот

Ярослав Годунок Скриншот

Как выяснил OBOZREVATEL, Годунок был осужден на 5 лет лишения свободы по 3-м статьям. Однако, учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил будущего политика от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

На данный момент Годунок баллотируется в Верховную Раду Украины по 98 округу. Во время предвыборной кампании активно поддерживал канидадата Владимира Зеленского. На его странице есть публикация, где он вместе со своими детьми призывает голосовать за нового "преЗЕдента".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы выдвинули Зеленскому "ультиматум" за первые 100 дней президентства.

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