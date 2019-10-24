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24 октября • обновлено в 16:39
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Выходные в Турции и Франции: раскрылись новые факты об отпуске Богдана

1.3т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Андрей Богдан за время работы в ОП брал отпуск на пять календарных дней за собственный счет.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного управления делами в ответ на информационный запрос 112.ua.

"Всего за весь период работы на указанной должности Богдану предоставлено пять календарных дней отпуска", - отметили в ведомстве.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

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В то же время в Государственном управлении делами сообщили, что оплата за дни отпуска руководителю Офиса президента не предоставлялась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
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