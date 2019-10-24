Выходные в Турции и Франции: раскрылись новые факты об отпуске Богдана

Глава Офиса президента Андрей Богдан за время работы в ОП брал отпуск на пять календарных дней за собственный счет.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного управления делами в ответ на информационный запрос 112.ua.

"Всего за весь период работы на указанной должности Богдану предоставлено пять календарных дней отпуска", - отметили в ведомстве.

Андрей Богдан Лига

В то же время в Государственном управлении делами сообщили, что оплата за дни отпуска руководителю Офиса президента не предоставлялась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава Офиса президента Андрей Богдан отпраздновал День независимости в Сен-Тропе на свадьбе.

Сам Богдан, комментируя отдых во Франции, заявил, что вправе проводить выходные дни там, где считает нужным.

Также в начале октября он вместе с друзьями посетил Турцию.

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