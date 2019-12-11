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11 декабря • обновлено в 21:43
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"Выходите на ринг": в "Слуге народа" отреагировали на избиение нардепа в Раде

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Активисты ВО "Свобода" должны понести ответственность за драку в Верховной Раде с народным депутатом от партии "Слуга народа" Андреем Богданцом.

Об этом заявил в эфире ObozTV нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук, комментируя инцидент. По его словам, решать вопросы кулаками нужно на ринге, а не в парламенте.

"Свобода" спровоцировала эту ситуацию… Мое видение – старые политики на сложных вопросах для страны хотят заработать рейтинг, хайпануть. Им нужны такие события – лозунги покричать, драку устроить... Вместо того, чтобы помочь стране в трудное время, сходить в церковь свечку поставить, чтобы все получилось, они всегда идут на радикальные действия", – заявил Соломчук.

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По словам нардепа, для зачинщиков драки ответственность "в любом случае должна быть".

"Не только в парламенте, но и где угодно не должно что-либо решаться драками, особенно у политиков. Всегда надо садиться за стол и о чем-то договариваться. Если кулаками хотите решить вопрос – выходите на ринг и решайте", – подчеркнул он.

Как отметил Соломчук, ответственность для виновных "должна быть такого уровня, чтобы такого больше нигде не происходило".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 11 декабря произошла драка между народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Драка произошла после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики. Свободовцы пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

После конфликта Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Следователи квалифицировали происшествие как насилие в отношении государственного деятеля.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персоны
Игорь Мирошниченко Дмитрий Соломчук
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа ВО Свобода Верховная Рада Украины
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