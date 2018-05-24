Выход Украины из СНГ: эксперты оценили последствия

Подписание президентом Украины Петром Порошенко указа, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ", является своевременным шагом, который следовало предпринять еще раньше.

Вместе с тем, эксперты считают, что он не повлечет за собой никаких кардинальных изменений ни для Украины, ни для стран, с которыми она разрывает определенные договоренности, пишет Ua.News.

Так, политолог Вадим Карасев убежден, что отказ от отдельных договоров не будет иметь особой практической пользы на государственном уровне.

"Киев не отказывается от тех договоров, имеющих прикладное практическое значение для Украины и украинцев — например, соглашение о выплате пенсий тем, кто работал еще в период СССР в других республиках. Это серьезные договоры и от них не так просто отказаться. Соглашения, выход из которых предусматривал бы серьезные потери и последствия для Украины, наша власть не трогает, а значит только те, которые не имеют никакой практической пользы, поэтому это не сенсация. Это из серии "походить кругами" или новой своеобразной гибридности, не развивая дальше этот процесс", — пояснил он.

Политолог также связал такое решение официального Киева с приближением выборов 2019 года и не прогнозирует серьезных последствий указанного шага как для Украины, так и для других стран-участниц СНГ.

"Отказ Украины от ряда договоров СНГ вряд ли глубоко шокировала другие страны-участницы Содружества. Это сугубо рекламный и маркетинговый ход Киева с точки зрения предвыборного года и предвыборной кампании, лучше, чем какое-то значимое с дипломатической и геополитической точки зрения событие. Это вполне ожидаемый очередной шаг с точки зрения предвыборных резонов, ходов и технологий, а не то, что действительно могло бы иметь серьезное практическое значение для укрепления Украины своей обороноспособности, национальной безопасности и, в общем, рационализации и повышении эффективности дипломатии и внешней политики", — добавил Карасев.

Он также считает, что таким решением Порошенко легализовал свой отказ от участия в саммитах СНГ, в которых всегда принимали участие президенты постсоветских государств. По словам эксперта, после такого решения Киеву следует продолжать партнерские отношения со странами-членами СНГ по принципу "не развивать, но и не воевать", исключая Российскую Федерацию.

Глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала также считает, что выход из отдельных договоров СНГ — своевременное решение, однако Киеву следовало сделать это гораздо раньше. По мнению эксперта, такое решение действительно не будет иметь существенных последствий для Украины, поскольку наша страна и так не принимала активного участия в этих соглашениях.

"Объяснить логически, почему наша власть не вышла из этих договоров раньше, невозможно. Это так же трудно объяснить, как трудно понять, почему война не назвали войной. Раньше говорили, что на Донбассе имеет место гражданский конфликт, сейчас говорят, что это вообще какой-то военный конфликт, хотя на самом деле идет война. Трудно понять, почему мы живем в неправильном понятийном ряду, где все происходит половинчато. Я не считаю, что если идет гибридная война, то обязательно должен быть гибридный ответ. Киеву следует четко расставлять акценты, чтобы не было недоразумений как внутри, так и за пределами страны, поскольку это затрудняет решение актуальных проблем", — рассуждает он.

Политолог также отметил, что СНГ давно приобрело статус аморфной структуры, и в связи с этим Украине следует непосредственно развивать двусторонние отношения с бывшими партнерами по Содружеству с учетом взаимных интересов.

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