Выход из СНГ: Украина сделала очередной шаг

Украина отзывает 2 дипломатов из состава уставных органов Содружества Независимых Государств в соответствии с поручением Президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос "Українських Новин", несмотря на то, что в свое время Украина не подписала Устав СНГ, представители государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе 3 уставных органов Содружества: Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел.

Отмечается, что после 2014 года украинская сторона прекратила свое участие в деятельности этих органов.

Также Украина имела свои квотные должности в координационном органе СНГ – Исполнительном комитете (заместитель председателя Исполкома – Исполнительного секретаря СНГ, директор правового департамента, заместитель директора департамента экономического сотрудничества - начальник отдела), однако в 2014 году отозвала своих представителей и с тех пор не заполняет данные квоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля президент Петр Порошенко предложил Кабинету министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ. Он также объявил, что внесет в Верховную Раду проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией".

19 мая Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей государства из всех уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

23 мая Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств".