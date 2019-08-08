Выгнал за правду: в партии Смешко разгорелся новый скандал

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко исключил из ее состава своего первого заместителя Александра Кихтенко и еще семерых руководителей региональных отделений, которые решились публично рассказать о происходящем в политсиле.

Об этом сообщается на сайте "Силы и чести". Официальной причиной стали их действия, направленные якобы на дискредитацию партию и внутренний раскол.

Так, своих мест лишились: первый заместитель председателя партии Александр Кихтенко, члены политсовет партии Михаил Нечипорук и Юрий Черкасов; член контрольно-ревизионной комиссии партии Юрий Ляховский,председатель правления Днепропетровской областной организации партии Владимир Фастов, председатель правления Херсонской областной организации партии Александр Витковский, председатель правления Черниговской областной организации партии Валерий Безкровный и председатель правления Харьковской областной организации партии Геннадий Крутов.

Игорь Смешко Радио Свобода

Согласно сообщению, все они распространяли в СМИ на прошлых выборах "манипулятивную и неправдивую информацию" о партии, а также имели "личные амбиции и меркантильные интересы".

Примечательно, что они являются "отцами-основателями" партии Смешко и взбунтовались против своего лидера после того, как он отстранил давних соратников от управления партией и привел совершенно чужих людей.

Партия "Сила и честь" Facebook партии "Сила и честь"

Из-за возникшей ситуации Кихтенко, Нечипорук, Черкасов, Ляховский, Фастов, Витковский, Безкровный и Крутов открыто обратились к партии с призывом остановить беспредел Смешко. Ознакомиться с документом, который попал в распоряжение OBOZREVATEL, можно здесь.

Кихтенко также рассказал, что Смешко не набирал в партию "новых лиц", как заявлял перед выборами, а привел выгодных ему людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее давний соратник Смешко, глава контрольно-ревизионной комиссии партии Николай Обиход заявил, что лидер партии ведет себя с ее членами, как с крепостными.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся