Выдвижение Верещук от СН выгодно Пальчевскому, – эксперт

Анатолий Октисюк прокомментировал праймериз, прошедших в партии власти, в результате которых выбрали кандидата на должность мэра Киева от "СН" в своей колонке для "Главком".

"Процедура, согласно которой" слуги народа "провели праймериз, не вызывает ничего, кроме раздражения. Это были не праймериз, а их имитация, фейк. По сути, они просто выбрали кандидата от партии путем тайного голосования. Кроме того, после этих, так называемых праймериз сложилось впечатление, что Слуга народа делает все, чтобы провалить выборы в Киеве, "слить" их под Кличко и создать более выгодные условия для электоральных конкурентов ", - заявил он.

Кроме того, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse заметил, что Ирина Верещук не будет иметь шансов получить поддержку жителей столицы, чем по его мнению воспользуется Андрей Пальчевский.

"Несмотря на то, что Верещук разговаривает на украинском, она вызывает отторжение у значительной части киевлян, вызывает электоральное раздражение. С другой стороны, Верещук раздражает и пророссийскую часть избирателей Киева. С реакции на ее выдвижения можно сделать вывод, что это – худший вариант, который мог бы быть. Она не сможет мобилизовать проукраинскую часть избирателей, которая на стороне ЕС, Голос, УДАР и т.п., а также оттолкнет избирателей Слуги народа, и они проголосуют за Пальчевского ", - резюмировал Окистюк.