Выдвижение Порошенко: майор ВСУ призвал сделать правильный выбор

Герой Украины, майор Вооруженных сил Александр Порхун призвал украинцев сделать правильный выбор ради тех, кто погиб в войне с Россией, чтобы пролитая кровь воинов ни была напрасной.

Об этом он заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" по выдвижению президента Украины Петра Порошенко на второй президентский срок.

Александр Порхун Скриншот

"Мы воюем за свою светлую страну, за свою Родину. Мы уверены, что наши дети будут жить гораздо лучше, чем живем и жили мы до этого. И мы это поняли в начале войны. Мы поняли, что мы самостоятельны. Мы поняли, что мы даем по зубам большими кулаками агрессору – Российской Федерации. Мы остановили ее в 14-ом году и своими силами сдерживаем до сих пор", - сказал командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Порхун.

Герой Украины с грустью заметил, что война не бывает без потерь. "И много людей, военнослужащих, гражданского населения Донбасса отдали свою жизнь с целью, чтобы наша страна процветала, развивалась, с целью, чтобы их дети жили в радости, в счастьи... И призываю вас всех сделать правильный выбор, чтобы не была бесполезна потеря жизней наших воинов, потеря здоровья и пролитой крови на территории, где идет война с Российской Федерацией", - подытожил майор ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Луценко на Форуме по выдвижению Порошенко заявил, что стране не нужны новые курсы, как хотел бы Путин и призвал голосовать на весенних выборах-2019 за сохранение сильной европейской Украины.

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