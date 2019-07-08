Выдача паспортов РФ на Донбассе: Туск заявил об ответе Европы

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Минские договоренности сейчас должны выполнятся всеми сторонами, особенно Россией.

Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", он сказал в понедельник, 8 июля, на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

Политик подчеркнул, что в вопросе выполнения соглашений особую ответственность несет Россия.

"ЕС готов и дальше поддерживать Минские соглашения, которые предусматривают и непризнание выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий…

Абсолютно четко понятно, что Минские соглашения сейчас требуют, как никогда, полного выполнения всеми сторонами, Россия несет особую ответственность в этой связи", – сказал Туск.

Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР" Коллаж

Он добавил, что ЕС готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, незаконно выданных жителям оккупированных территорий Донбасса.

Президент Европейского Совета подчеркнул, что такая выдача гражданства РФ противоречит Минским соглашениям.

"Мы осуждаем российские действия, дающие право гражданам Украины в районах, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства, в упрощенном порядке подать заявление на получение российского гражданства... Мы готовы рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание таких российских паспортов", – сказал Туск.

Дональд Туск Twitter Дональда Туска

Напомним, недавно министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений, если Германия, Франция и другие государства пойдут на снятие санкционного давления с России в Совете Европы.

Как писал OBOZREVATEL, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе Туск заявил, что Евросоюз намерен сохранять финансовую поддержку Украины для стабилизации ее экономики, несмотря на войну на Донбассе.

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