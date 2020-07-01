Выбрали дураков, теперь мучаемся, – Ляшко о власти

Бывший народный депутат Олег Ляшко записал видео с использованными памперсами и призвал власть помогать семьям, а не говорить о "неполноценных детях".

Ролик он опубликовал на своей Facebook-странице. На нем экс-нардеп, стоя с пакетами памперсов и пеленок, обратился к власти, чтобы те помогали семьям с расходными материалами и продуктами для воспитания ребенка. Он также вспомнил скандальное видео Галины Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

"Вот сколько памперсов – это за день. И он даже не закончился. Вы представляете, сколько нужно тратить, чтоб поднять ребенка на ноги? А эти паразиты рассказывают, что бедные семьи рожают "неполноценных детей". Так дайте памперсы этим семьям и пеленки, и еду родителям. И тогда дети будут хорошо расти. И еще бы ума тем, кто при власти. А то выбрали дураков, а теперь мучаемся", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал первый снимок своего новорожденного сына.