Тищенко переиграл Верещук, а Пальчевский засветил застройщиков: кого выдвинули в Киевсовет

Киев, как и другие крупные города, завесили билбордами с рекламой кандидатов на должности мэров. Политики озвучивают правильные речи, оппозиционные кандидаты ходят по улицам и находят ошибки действующей власти, а пока еще действующие бургомистры напоминают о своих достижениях.

Настоящие намерения кандидатов можно узнать, взглянув в предложенный список депутатов. А там: многолетние сторожили, представители застройщиков, уволенные со скандалом чиновники, телеведущие и даже мужья певиц.

О том, кого самые крупные партии Киева выдвинули в депутаты горсовета – читайте в материале OBOZREVATEL.

Перемога Пальчевского

Возглавил список сам кандидат в мэры. Второй номер глава его штаба – Анастасия Батищева. В комментариях СМИ она рассказывала, что живет недалеко от политика и вдохновилась его пламенными речами по телевидению, мол, так и попала в политику.

А вот дальше, внимательно присмотревшись, среди кандидатов от Пальчевского можно встретить как и новые лица, так и хорошо известных деятелей. К примеру, Денис Комарницкий известный застройщик, которого в СМИ называют "смотрящим за застройками". В середине 2000-х он был сопредседателем фракции Блока Черновецкого в Киевсовете.

Свой след оставил и нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар. В список попала член его семьи (по неподтвержденной информации Людмила Костенко).

Во фракции Черновецкого был и Павел Тесленко. А теперь он – в списке Пальчевского. Среди известных участников списка – общественный деятельно Александр Пабат ("Гражданский актив Киева"). Его связывают с миллиардером Василием Хмельницким.

В списке есть депутат со стажем Елена Антонова – соратница политика Виктора Пилипишина, которая долгие годы занимала кресло в Киевсовете и не планирует покидать свою должность.

КМДА

КМДА

КМДА

В списке оказались бывшие представители коммунальных предприятий, менеджер "Киевгорстроя", экс-руководители районов столицы. В целом же большинство собравшихся уже побывали в горсовете, понимают, что и как работает в столице и отчасти ангажированы связями или с застройщиками (или же сами ими являются), или же с коммунальными предприятиями.

ОПЗЖ

В списке "Оппозиционной платформы – За жизнь" 86 человек. Среди них бывшие "хозяева" столицы, одиозные правоохранители и "темные лошадки".

Первый номер в списке ОПЗЖ – бывший глава КГГА (2010-2013) Александр Попов. Во времена Януковича был народным депутатом от Партии регионов, дважды – министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На Попова возлагали ответственность за силовой разгон и избиение участников Евромайдана, на допросах он отрицал это. А на одном и вовсе заявил, что выполнял распоряжение тогдашнего секретаря СНБО Андрея Клюева.

"Ноунейм" Юлия Симунина (№2). Она упорно сохраняет "анонимность" - даже на вопросы избирателей в Facebook отвечает уклончиво и без подробностей. OBOZREVATEL выяснил, что Симунина родом из Донецка, она является частным предпринимателем (сдача имущества в аренду) и единственным учредителем ООО "Центральное БТИ" (зарегистрировано в июле 2014 г.). В 2017 году она пыталась возглавить Киевское городское бюро технической инвентаризации, но не срослось. Чем Юлия Симунина заслужила "верхушку" списка ОПЗЖ – тоже пока под вопросом.

Третий в списке – Михаил Царенко. В 2010 году был избран депутатом Броварского районного совета от Партии регионов и возглавлял его, параллельно занимая должность замглавы Киевской облгосадминистрации. А еще Царенко запомнился по деятельности "Киевзеленбуда" (в 2012/14 годах был гендиректором) – вернее, скандалом с "распилом" на каштанах. Оказалось, что из 289-ти высаженных весной 2013 года в столице каштанов только два оказались сорта "Бриоти". То есть, дорогие итальянские (по 430 евро каждый) подменили обычными.

Под четвертым номером – одиозный экс-правоохранитель Александр Плужник. Уроженец Донецкой области долгое время жил и работал в Полтавской, а потом перебрался в столицу. С июля 2010 по май 2012 года он занимал должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью (ГУМВД Украины в г.Киеве). В кулуарах его называли "самым богатым ментом" и даже "оборотнем в погонах".

Плужника пытались снять после сообщений о пытках людей убоповцами, однако ему удалось удержаться. Говорили, что Плужника активно поддерживали олигарх Дмитрий Фирташ и Александр Попов, который сегодня снова собирается "взять" Киев.

Под номером 10 в едином списке идет депутат Киевсовета Владимир Яловой. Всего несколько дней назад, 24 сентября, команду экс-мэра Александра Омельченко в Киевсовете (фракцию "Єдність") в последний день каденции покинули сразу пятеро депутатов. Среди них был давний соратник Сан Саныча Владимир Яловой и его сын Константин - который является зятем бывшего регионала Виктора Пилипишина. Отметим. Яловой-старший был многолетним соратником Омельченко.

Также в Киевский городской совет баллотируется бывший заместитель председателя правления "Укргазбанка" Сергей Маломуж (36 в едином списке ОПЗЖ), подозреваемый в присвоении 39 млн гривен из государственного бюджета. Согласно уголовному производству ?757/39857/19-к, которое рассматривает Святошинский районный суд Киева, в течение 2008-2009 годов Маломуж, по предварительному сговору с другим заместителем председателя правления Укргазбанка Алексеем Омельяненко и руководителем предприятия, организовал схему по выводу государственных средств.

Под шестым номером в списке идет адвокат Медведчука Игорь Кириленко.

КМДА

КМДА

КМДА

"Слуга народа"

Список партии власти возглавила жена министра иностранных дел Евгения Кулеба. Что интересно, в список также попали и друзья нардепа Николая Тищенко по его телевизионному прошлому. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, внутри партии развернулась настоящая война. Ирина Верещук, которая выдвинута от партии на должность мэра, была против медийных лиц, которые активно продвигал Тишенко.

В результате, по всей видимости, Николай в этой борьбе одержал победу. В список попала его бывшая продюсер в программе "Ревизор" Виктория Бурдукова, ведущий Михаил Присяжнюк, криминолог "Битвы экстрасенсов" Анна Маляр, представитель ассоциация шеф-поваров Игорь Брагин, чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая.

Кроме того, в списке есть несколько местных чиновников, бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Явных лоббистов застройщиков в списке "слуг" нет, однако он четко показывает, кто на самом деле управляет партией в столице. И это далеко не Ирина Верещук.

КМДА

КМДА

КМДА

КМДА

"Европейская Солидарность"

Список Европейской Солидарности от "Европейской солидарности" возглавила жена пятого президента Марина Порошенко. В список попали несколько известных политолог, несколько бывших журналистов. А еще глава набсовета "Фуршета" и муж певицы Софии Ахат Игорь Баленко.

В списке также оказалась Мила Ковалевская, которая до войны ездила в России и имела отношение к политическому активу "Единой России". Обвинение в любви к Путину политик на своей странице опровергла. Мол, да, в России бывала, как и многие украинцы до войны, но сейчас считает РФ агрессором.

КМДА

Отметим, нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко также еще до войны хвалебно отзывался о Путине и выступал в защиту "русскоязычных". Но после свои убеждения изменил. Каждый человек, даже если он политик, имеет право на трансформацию своих политических убеждений тем более в условиях, когда соседняя страна начала против нас войну.

В партию попал также сотрудник СБУ Игорь Конаненко (был заместителем главы ведомства при президенте Петре Порошенко), народные депутаты прошлых созывов.

КМДА

КМДА

КМДА

"Батькивщина"

Список "Батькивщины" возглавил их кандидат в мэры, действующий нардеп Алексей Кучеренко. В целом в списке попали политики, которые уже ни один год являются членами "Батькивщины": Алла Шлапак, Денис Москаль. К слову, "Наши деньги" называют Москаля бизнес-партнером основателей строительной компании "Stolitsa Group" Влады Молчановой, которая была доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко по Святошинском района Киева.

Также в списке уволенный заммэра столицы Владимир Слончак. Его за нарушение ПДД остановила полиция, в ответ он устроил скандал и даже поднял руку на правоохранителя. В результате Слончака со скандалом выгнали из КМДА.

В списке также несколько действующих чиновников и политиков. Например, депутат-долгожитель Александр Бродский. Он запомнился тем, что накануне выборов в своих агитационных палатках продавал картошку по цене 1 грн за кг (фактически, раздавал даром). Об этом написало местное издание КиевВласть, назвав это подкупом.

КМДА

КМДА

КМДА

КМДА

КМДА

"За майбутне"

Список "За Майбутне" возглавил Сергей Гусовский (он же выдвинут на кандидатом в мэры от этой партии). Политик был сторонником "Слуг народа", но потом союз распался, а депутат примкнул к новым соратникам. В списке – пловец Денис Силантьев, который уже не первый раз пытается зайти в политику.

Сергей Розвадовский – бизнес-тренер, автор курсов, который активно рекламируется в соцсецтях. Еще один кандидат Максим Борозенец в 2015 году был избран депутатом Киевского городского совета от партии "Самопомоч". В 2018 году из-за скандала с выделением земли семье однопартийца, исключен из партии.

В 2016-м году Борозенец попал в число неэффективных депутатов Киевсовета, которые не голосуют за большинство вопросов. Кроме того, политик попадал в скандалы из-за нарушения в декларировании.

КМДА

КМДА

КМДА

КМДА

Омельченко

Возглавил список Александр Омельченко, в него же попал его сын Александр Александрович Омельченко. Второй номер – Виталий Павлик, который считается членом команды экс-мэра Черновецкого. Что интересно, всего в перечне сразу (4!) Омельченко Александра Александровича и их однофамилица Елена. Вероятно, всего родственники экс-мэра.

КМДА

В списке также есть люди Леонида Черновецкого (были в его фракции): Роман Ярошенко, Сергей Крымчак. Среди скандальных кандидатов – Товмасян Ваган. По данным "Чесно", в 2016-м Товмасян приобрел Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска всего за 149 тыс. грн. По его объяснениями, такую ​​низкую цену в договоре указано по просьбе продавца автомобиля. Такая сумма может свидетельствовать о минимизации налогов, уклонения от обязательного финансового мониторинга банковских операции, и проверки происхождения средств.

В 2015-м депутат фигурировал сразу в двух рейтингах. Он занял среди столичных избранников 1-е место по размеру финансовых активов – почти 50 млн грн, а также 4-е место – по уровню доходов.

"Голос"

Ведущий Сергей Притула выдвинут кандидатом в мэры, а вот от запасной площадки в виде Киевсовета в очередной раз отказался. Его упрекают в том, что и во время парламентских выборов он намеренно занял такое место в списках "Голоса", с которым практически невозможно попасть в Раду.

Мол, Притула использует свое имя для того, чтобы заводить во власть сторонников, но сам отказывается уходить в политику и остается просто ведущим и волонтером.

Первым номером в списке стал идеолог ProZorro, бывший глава таможни Максим Нефьодов. Зеленский его уволил за провал наполнению бюджета. Нефьодов отличался смелыми заявлениями (он поддерживал ЛГБТ-сообщество, рыночные тарифы на газ для населения, открытие рынка земли). Оппоненты обвиняли его в связях с Джорджом Соросом, на что Нефьодов чаще всего просто отшучивается.

В список также попала юрист Зоя Ярош, бывший зам министра здравоохранения Ульяны Супрун Александр Линчевский, а также малоизвестные представители Демоальянса, местной ячейки "Голоса".

УДАР

Список УДАРа возглавил Виталий Кличко, а на втором месте известный футболист Александр Шовковский. Среди известных фамилий Юлия Лымарь (она является одним из создателей сайта "Главком"), бывший госсекретарь Минагро Владислав Андронов, директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан и целая группа действующих депутатов-соратников Кличко.

Первая десятка списка выглядит так:

Виталий Кличко Александр Шовковский Юлия Лымарь Екатерина Кириченко Владислав Андронов Роман Романюк Дмитрий Белоцерковец Владимир Бондаренко Леся Петровская Юлия Хан

КМДА

КМДА

КМДА

КМДА

Как уже писал OBOZREVATEL, именно от местных депутатов будет зависеть, куда и как распределят миллиардные бюджеты городов. Именно они принимают решения, которые касаются жизни каждого украинца. И от того, какой мы выбор сделаем 25 октября, будет зависеть, как мы проживем следующие несколько лет.