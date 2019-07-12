Выборы в Раду: список партий, рейтинги, когда и как проголосовать

21 июля 2019 года в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду. Дата выборов в Раду была назначена указом президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.
На этих выборах будет действовать смешанная система с мажоритарными округами и закрытыми пропорциональными списками. Проходной барьер для партий, как и прежде, составит 5%.
Список партий в официально утвержденном ЦИК бюллетене выглядит следующим образом:
"Патриот".
"Сила людей".
"Партия зелёных Украины".
Всеукраинское объединение "Факел".
Объединение "Самопоміч".
"Социальная справедливость".
"Партия Шария".
Партия "Незалежнисть".
"Аграрная партия Украины".
"Движение новых сил Михеила Саакашвили".
Бюллетени для голосования на выборах в Раду
Рейтинг партий на выборах 2019
Многочисленные соцопросы, проведенные рядом организаций, уже выстроили предварительный рейтинг партий. В первую тройку все ставят партию Владимира Зеленского "Слуга народа" и "Оппозиционную платформу – "За жизнь". За третье место с переменным успехом борются политические силы Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батьківщина".
Результаты выборов
Национальный экзит-пол 21 июля проведут три центра: Фонд "Демократические инициативы Илька Кучерива", КМИС и Центр Разумкова.
Предварительные итоги национального экзит-пола, исходя из данных на 18:00, будут озвучены на пресс-конференции по завершению голосования. Окончательные результаты экзит-пола по состоянию на 20:00 (окончание голосования, закрытие избирательных участков) станут известны 21 июля в 23:00.
Далее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обязана подсчитать все голоса и составить протоколы до пятого августа 2019 года. Официальные результаты выборов публикуются в газетах "Урядовий кур'єр" и "Голос України" не позднее 9 августа.
Новая Верховная Рада должна собраться на свою первую сессию не позднее 9 сентября. На дебютном заседании нового созыва новоиспеченные народные депутаты принесут присягу и получат соответствующие полномочия.
Главные события предвыборной кампании
ЦИК представила новый дизайн бюллетеней для выборов в Раду. В комиссии также заявили, что печать бюллетеней идет полным ходом.
Парламентские выборы 2019-го года станут рекордными по количеству представителей шоу-бизнеса, которые баллотируются в народные депутаты.
Правила голосования
Избирательные участки откроются по всей территории Украины в воскресенье, 21 июля, в 8:00 и закроются для подсчета голосов в 20:00.
Волеизъявление будет происходить в специально оборудованной для этого кабинке или комнате. Во время заполнения бюллетеня в кабинке для голосования может находиться только один избиратель. Впрочем, с собой можно взять ребенка, если его не с кем оставить и он несовершеннолетний.
Фотографировать свой либо чужие бюллетени категорически запрещено.
Что делать, если вы заметили нарушение на выборах
В случае фиксации нарушения избирательного процесса, вы можете сообщить о нем наблюдателям, членам избирательной комиссии или сотрудникам полиции, которые находятся на избирательном участке или возле него.
Нарушения на выборах в Верховную Раду
Наблюдать за соблюдением законности и фиксировать нарушения на досрочных парламентских выборах в Украине будут двадцать организаций. Среди них:
ГО "ОПОРА".
"АвтоЕвроСила".
"Международный антикриминальный альянс".
Кроме того, своих наблюдателей пришлет Международная комиссия по правам человека, Национальный демократический институт международных отношений, Международный конгресс украинцев и другие международные организации.
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