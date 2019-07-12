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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду: список партий, рейтинги, когда и как проголосовать

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21 июля 2019 года в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду. Дата выборов в Раду была назначена указом президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

На этих выборах будет действовать смешанная система с мажоритарными округами и закрытыми пропорциональными списками. Проходной барьер для партий, как и прежде, составит 5%.

Список партий в официально утвержденном ЦИК бюллетене выглядит следующим образом:

  1. "Оппозиционный блок".

  2. "Сила и честь".

  3. ВО "Батьківщина".

  4. "Патриот".

  5. "Сила людей".

  6. "Оппозиционная платформа — За жизнь".

  7. "Партия зелёных Украины".

  8. Всеукраинское объединение "Факел".

  9. Объединение "Самопоміч".

  10. "Европейская солидарность".

  11. "Украинская стратегия Гройсмана".

  12. "Гражданская позиция".

  13. "Социальная справедливость".

  14. "Слуга народа".

  15. "Сила права".

  16. "Радикальная партия Олега Ляшко".

  17. "Партия Шария".

  18. "Голос".

  19. Партия "Незалежнисть".

  20. "Аграрная партия Украины".

  21. ВО "Свобода".

  22. "Движение новых сил Михеила Саакашвили".

Бюллетени для голосования на выборах в Раду

Бюллетени для голосования на выборах в Раду

Рейтинг партий на выборах 2019

Многочисленные соцопросы, проведенные рядом организаций, уже выстроили предварительный рейтинг партий. В первую тройку все ставят партию Владимира Зеленского "Слуга народа" и "Оппозиционную платформу – "За жизнь". За третье место с переменным успехом борются политические силы Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батьківщина".

Результаты выборов

Национальный экзит-пол 21 июля проведут три центра: Фонд "Демократические инициативы Илька Кучерива", КМИС и Центр Разумкова.

Предварительные итоги национального экзит-пола, исходя из данных на 18:00, будут озвучены на пресс-конференции по завершению голосования. Окончательные результаты экзит-пола по состоянию на 20:00 (окончание голосования, закрытие избирательных участков) станут известны 21 июля в 23:00.

Далее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обязана подсчитать все голоса и составить протоколы до пятого августа 2019 года. Официальные результаты выборов публикуются в газетах "Урядовий кур'єр" и "Голос України" не позднее 9 августа.

Новая Верховная Рада должна собраться на свою первую сессию не позднее 9 сентября. На дебютном заседании нового созыва новоиспеченные народные депутаты принесут присягу и получат соответствующие полномочия.

Главные события предвыборной кампании

ЦИК представила новый дизайн бюллетеней для выборов в Раду. В комиссии также заявили, что печать бюллетеней идет полным ходом.

Парламентские выборы 2019-го года станут рекордными по количеству представителей шоу-бизнеса, которые баллотируются в народные депутаты.

Правила голосования

Избирательные участки откроются по всей территории Украины в воскресенье, 21 июля, в 8:00 и закроются для подсчета голосов в 20:00.

Волеизъявление будет происходить в специально оборудованной для этого кабинке или комнате. Во время заполнения бюллетеня в кабинке для голосования может находиться только один избиратель. Впрочем, с собой можно взять ребенка, если его не с кем оставить и он несовершеннолетний.

Фотографировать свой либо чужие бюллетени категорически запрещено.

Что делать, если вы заметили нарушение на выборах

В случае фиксации нарушения избирательного процесса, вы можете сообщить о нем наблюдателям, членам избирательной комиссии или сотрудникам полиции, которые находятся на избирательном участке или возле него.

Нарушения на выборах в Верховную Раду

Наблюдать за соблюдением законности и фиксировать нарушения на досрочных парламентских выборах в Украине будут двадцать организаций. Среди них:

  • ГО "ОПОРА".

  • "АвтоЕвроСила".

  • "Международный антикриминальный альянс".

Кроме того, своих наблюдателей пришлет Международная комиссия по правам человека, Национальный демократический институт международных отношений, Международный конгресс украинцев и другие международные организации.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Толя Шарий не пустит эту гнусную мразь вальцмана! все видят какой он подонок - он окраинский народ называет выб.лядками
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Волкова Маргарита
Волкова Маргарита
Гроші, гроші, гроші - це єдине що цікавить політиків.... Єдина чесна та цілеспрямована партія - це Батьківщина і я віддам свій голос за них!
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Челнокова Дарья
Челнокова Дарья
Для мене існує одна партія, яка зацікавлена в змінах влади, життя українців і тп. Інші як і завжди хочуть просто красти!
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