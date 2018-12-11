Выборы в Верховную Раду: украинцы назвали шесть проходных партий

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце ноября, то большинство граждан отдали бы свои голоса за шесть политических партий.

В частности, 13,1% (23,4% среди тех, кто уже знает свой выбор) получила бы ВО "Батьківщина", 7,3% (13%) — партия "Слуга народа", 6,3% (11,3%) — партия "Оппозиционная платформа — За життя", 6,3% (11,2%) — Блок Петра Порошенко, 5,1% (9,1%) — партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 4,5% (8%) — Радикальная партия Олега Ляшко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Что касается таких политических сил, как "Оппозиционный блок", "Самопоміч" и "Народный фронт", то они не преодолевают 5%-ный барьер для прохождения в Верховную Раду. Так, за "Оппоблок" готовы проголосовать лишь 1,1% всех респондентов (или 2% от тех, кто точно пойдет на выборы), за "Самопоміч" — 2,2% (3,6%), а за "Народный фронт" — 0,1% ( 0,2%).

Выборы в Украине "АиФ-Украина"

Однако следует учитывать и тот факт, что 26,9% участников опроса пока еще совсем не знают, за кого будут голосовать, 10,9% не намерены идти на выборы вообще, а 3,9% пойдут, но вычеркнут в бюллетене всех кандидатов.

Опрос проведился КМИС с 23 ноября по 3 декабря. Во время исследования было опрошено 2 тыс. респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, за исключением временно аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — близких к 5%.

Верховная Рада "Прямий"

Как сообщал OBOZREVATEL, также в ходе опроса КМИС украинцы назвали троих лидеров второго тура президентских выборов. Ими оказались лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, а также комик Владимир Зеленский.