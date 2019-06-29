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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Верховную Раду: ЦИК поставила точку в вопросе с Саакашвили

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Центральная избирательная комиссия зарегистрирует партию Михеила Саакашвили "Рух Новых Сил" на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы на странице в Facebook. Указывается, что решение было принято в субботу, 29 июня.

"Друзья, спешим сообщить вам. Несколько минут назад на заседании ЦИК, решили зарегистрировать "Рух Новых Сил" Саакашивили в многомандатном и одномандатных избирательных округах", – сказано в сообщении.

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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Коллаж

Данное решение в партии назвали "общим шагом к победе", а также поблагодарили сторонников за поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Печерский районный суд Киева разрешил Саакашвили принимать участие во внеочередных парламентских выборах. Таким образом был удовлетворен иск Саакашвили с требованием подтвердить его непрерывное проживание в Украине сроком не менее 5 лет.

Решение суда

Решение суда

Решение суда

Решение суда

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Теги
политикаЦИКПечерский суд
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
НЕ какого основания регистрировать "Рух..." небыло!! Этот "борэц" с КОРУПЦИЕЙ, этот политикан - барыга, сракашвили получил решения суда с помощю коррупции!!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Рейх новых сил, сильно))))))
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