Выборы в Верховную Раду: ЦИК поставила точку в вопросе с Саакашвили

Центральная избирательная комиссия зарегистрирует партию Михеила Саакашвили "Рух Новых Сил" на досрочных выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы на странице в Facebook. Указывается, что решение было принято в субботу, 29 июня.
"Друзья, спешим сообщить вам. Несколько минут назад на заседании ЦИК, решили зарегистрировать "Рух Новых Сил" Саакашивили в многомандатном и одномандатных избирательных округах", – сказано в сообщении.
Михеил Саакашвили
Коллаж
Данное решение в партии назвали "общим шагом к победе", а также поблагодарили сторонников за поддержку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Печерский районный суд Киева разрешил Саакашвили принимать участие во внеочередных парламентских выборах. Таким образом был удовлетворен иск Саакашвили с требованием подтвердить его непрерывное проживание в Украине сроком не менее 5 лет.
Решение суда
Решение суда
13 июня партия "Рух новых сил" огласила список кандидатов, которые будут принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.
24 июня ЦИК отказал партии Саакашвили в регистрации. Причиной стало то, что политсила рассматривала вопрос своего участия в выборах 8 мая, тогда как выборы в Раду были назначены только указом Зеленского от 21 мая.
25 июня суд обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы партии.
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