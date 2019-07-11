Выборы в Верховную Раду: названы топ-5 проходных партий

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины имеют шанс пройти пять партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и ВО "Батьківщина".

Еще три политсилы близки к тому, чтобы преодолеть барьер в 5%. Об этом свидетельствуют итоги опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 июля.

Согласно опубликованным данным, лидером электоральных симпатий украинцев является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47% тех, кто будет голосовать и определился с симпатиями. "Оппозиционную платформу – За жизнь" поддерживают 11,6%, "Европейскую солидарность" – 8,2%, "Голос" Святослава Вакарчука – 6,6%, а ВО "Батьківщина" – 6,4%.

Что касается партии Игоря Смешко "Сила и честь", то за нее готовы отдать свои голоса 3,6% избирателей. "Оппозиционный блок" поддерживают 3,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,8%, Радикальную партию – 2,5%, ВО "Свобода" – 2,1%. Рейтинг остальных политических сил составляет менее 2%.

Выборы "Подробности"

Лидерами так называемого "второго выбора" являются партии "Слуга народа" (9,6%) и "Голос" (9,3%). Партию "Батьківщина" как альтернативу основному выбору готовы поддержать 6,2% опрошенных, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 4,9%, "Силу и честь" – 4%, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 2,6%, "Оппозиционный блок" – 2,5%, "Гражданскую позицию" – 2,4%, партию "Европейская солидарность" – 2,3%. Остальные политсилы в этой категории набирают менее 2%.

В опросе принимали участие 2000 респондентов возрастом от 18 лет и старше. Погрешность итогов не превышает 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежему социологическому опросу КМИС, в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии. Лидерами стали "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батьківщина" и "Европейская солидарность".

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