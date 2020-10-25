Выборы в Ужгороде: обнародованы первые данные экзитпола
Обнародован первый экзитпол по результатам выборов мэра Ужгорода. Также названо, какие политсилы проходят в горсовет.
По данным социологической компании Liberty Report, которые были озвучены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", лидирует на выборах мэра Богдан Андреев, а в горсовет – "Слуга народа".
Результаты голосования за мэра Ужгорода выглядят следующим образом:
Богдан Андреев (самовыдвиженец) – 23,84%
Виктор Щадей ("Слуга народа") – 22,73%
Сергей Ратушняк (самовыдвиженец) – 14,73%
Павел Чучка ("Голос") – 6,99%
Александр Билан ("Родной дом") – 5,35%
Данные по выборам в горсовет:
"Слуга народа" – 18,91%
ВО "Батьківщина" – 12:21%
"Родное Закарпатье" – 8,87%
"Европейская Солидарность" – 7,17%
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%
"КМКС – Партия Венгров Украины" – 5,35%
"За майбутнє" – 5,21%
Остальные пока не проходят пятипроцентный барьер.
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине.
Опросы проводились в Киеве и других крупных городах страны.