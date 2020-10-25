Выборы в Ужгороде: обнародованы первые данные экзитпола

Юрий Сергиенко Политика 22:21, 25.10.2020 Обновлено: 22:41, 25.10.2020

Обнародован первый экзитпол по результатам выборов мэра Ужгорода. Также названо, какие политсилы проходят в горсовет.

По данным социологической компании Liberty Report, которые были озвучены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", лидирует на выборах мэра Богдан Андреев, а в горсовет – "Слуга народа".

Результаты голосования за мэра Ужгорода выглядят следующим образом:

  • Богдан Андреев (самовыдвиженец) – 23,84%

  • Виктор Щадей ("Слуга народа") – 22,73%

  • Сергей Ратушняк (самовыдвиженец) – 14,73%

  • Павел Чучка ("Голос") – 6,99%

  • Александр Билан ("Родной дом") – 5,35%

Результаты голосования за мэра Ужгорода.

Данные по выборам в горсовет:

  • "Слуга народа" – 18,91%

  • ВО "Батьківщина" – 12:21%

  • "Родное Закарпатье" – 8,87%

  • "Европейская Солидарность" – 7,17%

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%

  • "КМКС – Партия Венгров Украины" – 5,35%

  • "За майбутнє" – 5,21%

Результаты голосования в горсовет.
Результаты голосования в горсовет.

Остальные пока не проходят пятипроцентный барьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине.

Опросы проводились в Киеве и других крупных городах страны.

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