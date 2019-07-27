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Выборы в Украине: в США оценили работу МВД

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Министерство внутренних дел, как и во время выборов президента Украины, продемонстрировала свою аполитичность и обеспечила проведение безопасных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает пресс-служба МВД. "Я еще раз отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье", – отметил Тейлор.

Он отметил, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, которые украинцы ожидают от правоохранительных сил.

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"Усиленная работа Национальной полиции, Нацгвардии, ГСНС, Государственной пограничной и миграционной служб снова позволила гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, в основном, без внутренних инцидентов и вмешательства извне", – сказал Уильям Тейлор.

Уильям Тейлор

Уильям Тейлор

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