Выборы в Украине: в США оценили работу МВД

Министерство внутренних дел, как и во время выборов президента Украины, продемонстрировала свою аполитичность и обеспечила проведение безопасных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает пресс-служба МВД. "Я еще раз отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье", – отметил Тейлор.

Он отметил, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, которые украинцы ожидают от правоохранительных сил.

Новости Иностранные наблюдатели оценили работу МВД во время выборов в Украине

"Усиленная работа Национальной полиции, Нацгвардии, ГСНС, Государственной пограничной и миграционной служб снова позволила гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, в основном, без внутренних инцидентов и вмешательства извне", – сказал Уильям Тейлор.

Уильям Тейлор

Как сообщал OBOZREVATEL:

в пятницу, 26 июля, ЦИК завершила подсчет голосов, отданных украинцами на внеочередных парламентских выборах.

стало известно, кто и сколько мест получит в Раде.

однако на ряде округов отдельные кандидаты собираются обжаловать результаты выборов в суде. Так, кандидат от "Слуги народа" в Кривом Роге собирается судиться с ЦИК, так как считает, что у него украли 10000 голосов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!