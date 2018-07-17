Россия снова ударит на Донбассе - Тука

Россия использует шанс нестабильной ситуации в Украине в период предвыборной кампании и очередных выборов президента Украины в 2019 году, чтобы возобновить эскалацию конфликта на Донбассе.

"Конечно. Эскалация не только возможна, но так и будет происходить, я в этом убежден", - заявил в комментарии OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, РФ не может не использовать шанс, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине для продвижения пророссийского кандидата в кресло президента.

"Было бы недальновидно и глупо со стороны Кремля не использовать эту ситуацию, когда государство наиболее ослаблено, когда власть разбалансирована, когда в стране происходит предвыборная вакханалия, популистская. Абсолютно целесообразно попытаться использовать такую ситуацию и пойти на это. Надеюсь, что это понимаю не только я, но и наши компетентные органы", - сказал Тука.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Кремль бросит все силы на фальсификацию будущих выборов в Украине в 2019 году, пытаясь максимально повлиять на их результат.