"Слуга народа", "ЕС" и ОПЗЖ – фавориты украинцев на местных выборах

Перед местными выборами в Украине в рейтинге симпатий украинцев лидирует "Слуга народа", далее идут партии "ЕС", ОПЗЖ и "Батьківщина".

Всеукраинское социологическое исследование, которое провела в августе 2020 года компания "Active Group", выявило ожидаемую тройку лидеров, показало потери рейтинга в ранее популярных партий и нашло новый политический проект, который стремительно набирает сторонников.

Лидерские позиции ожидаемо распределились между партией "Слуга народа", набравшей 27,4% избирателей, партией бывшего президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" с 16,5% сторонников и "Оппозиционный платформой "За жизнь!", набравшей 15,9% предпочтений. С небольшим отрывом четвертое место занимает Всеукраинское Объединение "Батьківщина", которое получило 12% среди опрошенных.

Исследование показало, что "Радикальная партия Олега Ляшко" потеряла сторонников, набрав лишь 4,4% симпатий и сильно оторвалась от лидеров рейтинга. "Партия Шария" удерживает свои позиции в 3,7% сторонников. Прежние места в парламенте не спасли Всеукраинское Объединение "Свобода", которое набрало лишь 3,2% поддержки. Партия "Сила и Честь" держит предварительный рейтинг в 3%.

Неожиданностью стал рейтинг в 2,6% поддержки у нового политического проекта "ЗА Будущее". Такая тенденция показывает, что относительно новая партия имеет существенные шансы занять места в районных и областных советах.

Наименьшую приверженность, несмотря на присутствие в парламенте, набрала партия "Голос" – всего 2,4% населения.

Некоторые узкорегиональные политические проекты, такие как "Блок Геннадия Кернеса" (Харьков), "Гражданская Сила" (Днепр) и другие не были представлены в общенациональном исследовании. Тем не менее, 4,8% респондентов указали ответ "Другая партия", что может свидетельствовать об их приверженности местным проектам.

Исследование коснулось и оценки работы действующей власти и отдельных ее персоналий. Так, работу президента Владимира Зеленского 45% населения оценивают положительно, а 46% – отрицательно. Министр МВД Арсен Аваков получил 19,7% положительных оценок и 62,9% отрицательных. Председателем Офиса президента Андреем Ермаком недовольны 47,5% населения. Рейтинг недовольства работой премьер-министра Дениса Шмыгаля составляет 56,5%, а министром здравоохранения Максимом Степановым довольны 30,5% украинцев против 44,5% тех, кто негативно оценивает его работу.

Исследование проводилось с 6 по 10 августа. Всего опрошено 2500 респондентов методом личных интервью по стандартизированной анкете. Опрос проводился на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 1,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

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