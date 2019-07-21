Выборы в Раду: в Украине предложили отменить жесткое ограничение для кандидатов

В Украине необходимо отменить запрет на агитацию на выборах в день голосования, поскольку ограничительные меры являются неэффективными.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев, комментируя нарушения на выборах в Верховную Раду Украины.

"Много скрытой агитации. Мы видим эту практику на всех выборах в Украине. Ставятся слоганы в цветах партий. Все предыдущие выборы, когда у нас массово начала использоваться наружная реклама, это повторяется", – отметил эксперт.

"Я думаю, есть причина поговорить относительно жестких ограничений относительно ведения агитации накануне голосования и в день голосования. В условиях массового использования для агитации социальных сетей такие ограничения очень часто являются условными и неэффективными", – подчеркнул он.

По словам Клюжева, агитация за кандидата в день тишины иногда объясняется недоработкой коммунальных служб или местной власти.

"Есть примеры стран, где разрешается агитация – кроме территорий вокруг избирательных участков. Я склоняюсь к мысли, что надо от жестких ограничений относительно ведения агитации отказываться… Табу должна быть территория вокруг избирательного участка, определенный метраж", – считает он.

Как отметил эксперт, новый парламент должен провести избирательную реформу.

21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. OBOZREVATEL внимательно следит за главными нарушениями и скандалами во время голосования.

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