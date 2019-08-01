Выборы в Раду: в ЦИК озвучили дату оглашения результатов

Окончательные результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины будут подведены до 5 августа.

Это должно произойти после решения судов по жалобам, заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что результаты по рассмотрению апелляционных жалоб завершатся в течение последующих двух-трёх дней, что даст возможность комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, этот срок, установленный законодательством... заканчивается 5 августа. Именно до 5 августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы", — сказала Слипачук на брифинге в четверг, 1 августа.

Она подчеркнула, что суды рассматривают иски в оперативном режиме, и высказала надежду, что ЦИК подведёт окончательные итоги результатов внеочередных выборов раньше чем 5 августа.

ЦИК

По её словам, ЦИК со своей стороны делает все возможное, чтобы не было лишних задержек при подведении итогов голосования, с другой стороны — чтобы не было никаких сомнений в установленных результатах.

При этом Слипачук констатировала, что рассмотрение судебных исков в проблемных одномандатных округах может повлиять на результаты голосования.

По ее словам, 13 исков в настоящее время "находятся в производстве". Глава ЦИК назвала 6 проблемных округов - №№ 50, 69, 105, 119, 198, 210.

"Сложная ситуация в 50-м округе, потому что баталия между кандидатами на первое место почти переходит за границы правового поля. ЦИК сейчас очень тщательно ее контролирует. Эта окружная избирательная комиссия получила дополнительное время для подведения итогов голосования и внесения уточнений", - рассказала Слипачук. По её словам, там будут произведён пересчёт голосов на трёх избирательных участках и устранены недостатки, указанные ЦИК.

"Мы ожидаем прибытие этой комиссии с уточнённым протоколом завтра в 12:00 на нашем заседании", - сообщила Слипачук.

По словам главы ЦИК, в случае, если из-за судебных производств на одномандатном избирательном округе не будут подведены итоги выборов до 5-го августа, то на этом округе подсчёт голосов продлится.

Она напомнила, что в 2014 году подобное уже было.

Глава ЦИК сообщила, что в целом после дня голосования 21 июля было подано 74 иска в 23 одномандатных избирательных округах, из них 42-м было отказано, пять оставили без рассмотрения, 14 удовлетворены.

Как известно, внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными еще 50 народных депутатов, которые победили на парламентских выборах в мажоритарных округах. Их общее количество выросло до 134.

После внеочередных парламентских выборов Верховная Рада обновилась на 80%. 342 народных депутата зайдут в инаугурационный день на Грушевского, 5 впервые.

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