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Выборы в Раду: стало известно о первых нарушениях

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В Винницкой и Луганской областях правоохранителями зарегистрированы три сообщения о нарушениях начавшейся 24 мая избирательной кампании в Верховную Раду Украины.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции. Уточняется, что по двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Так, 24 мая в Луганской области в дежурную часть полиции поступило два сообщения о подкупе избирателей – на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздавали сахар от имени одного из народных депутатов.

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Следователями начаты уголовные производства по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Верховная Рада

Верховная Рада

Напомним, ранее в сети поднялся скандал из-за "подарков" народного депутата Украины от "Народного фронта" Сергея Пашинского пенсионерам 64 избирательного округа Житомирской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Центральная избирательная комиссия открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Согласно данным нового опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-21 мая, наиболее высокие шансы пройти в новый состав Рады на внеочередных выборах имеют пять партий:

  1. "Слуга народа" – 43,8%;

  2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%;

  3. БПП – 8,8%;

  4. "Батьківщина" – 7,3%;

  5. "Сила и честь" – 5,1%.

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Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Луганска и Луганской области
Место
УкраинаЛуганск
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВерховная Рада УкраиныподкупНациональная полиция Украины
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