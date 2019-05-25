Выборы в Раду: стало известно о первых нарушениях

В Винницкой и Луганской областях правоохранителями зарегистрированы три сообщения о нарушениях начавшейся 24 мая избирательной кампании в Верховную Раду Украины.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции. Уточняется, что по двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Так, 24 мая в Луганской области в дежурную часть полиции поступило два сообщения о подкупе избирателей – на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздавали сахар от имени одного из народных депутатов.

Следователями начаты уголовные производства по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Верховная Рада

Напомним, ранее в сети поднялся скандал из-за "подарков" народного депутата Украины от "Народного фронта" Сергея Пашинского пенсионерам 64 избирательного округа Житомирской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Центральная избирательная комиссия открыла счет для зачисления денежного залога кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Согласно данным нового опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-21 мая, наиболее высокие шансы пройти в новый состав Рады на внеочередных выборах имеют пять партий:

"Слуга народа" – 43,8%; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%; БПП – 8,8%; "Батьківщина" – 7,3%; "Сила и честь" – 5,1%.

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