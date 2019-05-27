Выборы в Раду: стало известно, кого партия Порошенко проведет в ВР

На внеочередных выборах в Верховную Раду политическая партия пятого президента Петра Порошенко пойдет с прежними политиками, но будут и новые лица.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в БПП. Отмечается, что список партии на парламентских выборах возглавит сам Порошенко, но также возможно, что он откажется от депутатского мандата.

"Мы планируем, чтобы первую пятерку, кроме Порошенко, сформировали новые люди. И с десятого по тридцатое место будет еще почти двадцать новых людей. С большой долей вероятности у нас в списке также будет Сергей Кривонос (генерал, заместитель секретаря СНБО - Ред.)", – говорится в сообщении.

Остальных кандидатов отберут в ходе праймериз на базе общественной организации Солидарна справа громад. При этом, в первой десятке будет глава ВР Андрей Парубий. Также вместе с БПП на выборы пойдут около десятка выходцев из Народного Фронта, близких к спикеру парламента. Одна часть из них будет в списке Солидарности, другая часть будет баллотироваться в мажоритарных округах.

Отмечается, что мэр Киева и формальный глава БПП-Солидарность Виталий Кличко хочет возобновить политическую деятельность своей партии УДАР и повести ее на парламентские выборы отдельно от партии Порошенко.

Однако издание пишет, что мажоритарщики из Западной Украины, ранее представлявшие группу УДАР в БПП, на нынешних парламентских выборах будут баллотироваться от Солидарности.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Блок Петра Порошенко 31 мая проведет большой съезд, на котором политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" сменит свое название на "Европейскую солидарность".

Также на съезде назначат новых глав областных парторганизаций и озвучат имя нового политтехнолога предвыборной кампании.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram