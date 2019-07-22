Выборы в Раду: стали известны победители в трех округах на Донетчине

В Донецкой области на трех округах на выборах в Верховную Раду победили представитель партии "Оппозиционный блок" Муса Магомедов и самовыдвиженцы, действующий нардеп Максим Ефимов и лидер общественной организации "Никто кроме нас" Александр Ковалев.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов в избирательных округах №45, 48 и 51. Магомедов победил, набрав 64,6% голосов, Ефимов – 54,88%, Ковалев – 33,03%.

Муса Магомедов

Александр Ковалев

Максим Ефимов

Отмечается, что в округе №51, где работали лишь два избирательных участка, 11 из 26 кандидатов не набрали ни одного голоса, еще за пятерых кандидатов проголосовало по одному избирателю.

Подчеркнем, что представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федор Христенко, Юрий Солод и Владимир Мороз уверенно лидируют в округах №46, 47 и 59.

Владимир Мороз

Федор Христенко

Юрий Солод

В 49-м округе также лидирует представитель ОПЗЖ Валерий Гнатенко. На 50-м округе победу одерживает самовыдвиженец Андрей Аксенов.

Округа №57 и 58 в Донецкой области взяли представители "Оппоблока" Вадим Новинский и Сергей Магера. В округе №60 существенно опережает конкурентов самовыдвиженец Дмитрий Лубинец.

Добавим, что в округе №52 обработан лишь один протокол из 53 (1,88%). На обработанном участке лидирует представитель "Батьківщины" Евгений Яковенко (28,85%), у его ближайшего соперника, представителя ОПЗЖ Олега Погодина – 15,9%.

Выборы в Верховную Раду

Отметим, что нардеп Надежда Савченко, баллотировавшаяся в округе №51 от партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", набрала 8 голосов (1,2% от общего числа проголосовавших), ее сестра Вера Савченко баллотировалась в округе №45, где за нее отдали голоса 538 избирателей (3,95%).

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК опубликовала свежие результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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