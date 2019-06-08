Выборы в Раду: стали известны новые подробности о скандальной команде Смешко

К партии Игоря Смешко "Сила и Честь", которая идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019, присоединились народные артисты Украины Светлана и Виталий Билоножко, которые сейчас находятся на пенсии.

Как передает ТСН, отвечая на вопрос о причинах такого решения супругов, Виталий ответил: "Я уже в своей жизни напелся". Номеры супругов в списках держатся в тайне, но в первой десятке их нет.

При этом Билоножко признался, что ему стыдно за все свои выступления на агитационных концертах разных кандидатов.

Виталий Билоножко ТСН

В свою очередь "Страна" напомнила об еще нескольких скандальных фактах первой десятки команды Смешко. Так, Елена Сотник, которая идет на второй строчке, в марте 2018 года стала фигуранткой секс-скандала в Раде.

На эфире одного из телеканалов народный депутат от Олег Барна пригласил ее и еще двух женщин-депутатов от фракции "Самопомощи" в свой гостиничный номер для "принятия важных решений".

Они же в ответ потребовали лишить Барну права участвовать в пяти пленарных заседаниях ВР за сексистские высказывания и заявили, что это нужно расценивать как "сексуальное домогательство".

Елена Сотник РБК-Украина

Иван Мирошниченко, который идет под №4, в мае вместе с Сотник со скандалом покинул "Самопомощь". Ранее его обвиняли в сотрудничестве с людьми Януковича. Сообщалось, что он почти четыре занимался организацией внутреннего рынка зерна: введением квот и ограничений, экспортом и переделкой, инвестициями.

Иван Мирошниченко скриншот

Ольга Романюк, №6 партии Смешко, во времена Януковича была экс-заместителем министра по ЖКХ, затем работала членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Ольга Романюк скриншот

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