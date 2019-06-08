Выборы в Раду: стали известны новые подробности о скандальной команде Смешко

К партии Игоря Смешко "Сила и Честь", которая идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019, присоединились народные артисты Украины Светлана и Виталий Билоножко, которые сейчас находятся на пенсии.
Как передает ТСН, отвечая на вопрос о причинах такого решения супругов, Виталий ответил: "Я уже в своей жизни напелся". Номеры супругов в списках держатся в тайне, но в первой десятке их нет.
При этом Билоножко признался, что ему стыдно за все свои выступления на агитационных концертах разных кандидатов.
Виталий Билоножко
ТСН
В свою очередь "Страна" напомнила об еще нескольких скандальных фактах первой десятки команды Смешко. Так, Елена Сотник, которая идет на второй строчке, в марте 2018 года стала фигуранткой секс-скандала в Раде.
На эфире одного из телеканалов народный депутат от Олег Барна пригласил ее и еще двух женщин-депутатов от фракции "Самопомощи" в свой гостиничный номер для "принятия важных решений".
Они же в ответ потребовали лишить Барну права участвовать в пяти пленарных заседаниях ВР за сексистские высказывания и заявили, что это нужно расценивать как "сексуальное домогательство".
Елена Сотник
РБК-Украина
Иван Мирошниченко, который идет под №4, в мае вместе с Сотник со скандалом покинул "Самопомощь". Ранее его обвиняли в сотрудничестве с людьми Януковича. Сообщалось, что он почти четыре занимался организацией внутреннего рынка зерна: введением квот и ограничений, экспортом и переделкой, инвестициями.
Иван Мирошниченко
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Ольга Романюк, №6 партии Смешко, во времена Януковича была экс-заместителем министра по ЖКХ, затем работала членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.
Ольга Романюк
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Как сообщал OBOZREVATEL:
после выдвижения Смешко на выборы президента Украины всплыла информация о громких скандалах, в которых он замешан.
К примеру, стало известно, что он держит на банковских счетах $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными. Кроме того, Смешко до сих пор владеет орденом Дружбы народов (Российская Федерация).
Экс-глава СБУ Николай Маломуж рассказал, что в свое время Смешко был назначен на должность главы СБУ как креатура Виктора Медведчука накануне президентских выборов 2004 года.
Ранее в СМИ вспыхнул громкий скандал из-за партии Смешко. Журналисты узнали, что последний торгует местами в своем списке. Так, по данным OBOZREVATEL, одним из "покупателей" стал именно экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко. Якобы велись настоящие торги, в которых участвовал "спонсор" "номера 10" в партии Смешко олигарх Павел Фукс.
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