Выборы в Раду состоялись – глава ЦИК

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины признаны состоявшимися.
Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает "Интерфакс-Украина". По ее словам, не было фактов, которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании.
"Выборы парламентские состоялись", – сказала Слипачук на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
В то же время в общественной организации "Комитет избирателей Украины" выборы оценили как таковые, что в целом соответствуют требованиям украинского законодательства и международных стандартов.
"По оценкам КИУ выборы было проведено в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов. Если говорить о количество и масштабы нарушений избирательного законодательства, то у нас есть основания говорить, что они соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года", – заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель.
Выборы в Раду
ТСН
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предварительные результаты выборов показали, за кого голосовал Донбасс.
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