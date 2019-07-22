Выборы в Раду состоялись – глава ЦИК

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины признаны состоявшимися.

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает "Интерфакс-Украина". По ее словам, не было фактов, которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании.

"Выборы парламентские состоялись", – сказала Слипачук на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

В то же время в общественной организации "Комитет избирателей Украины" выборы оценили как таковые, что в целом соответствуют требованиям украинского законодательства и международных стандартов.

"По оценкам КИУ выборы было проведено в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов. Если говорить о количество и масштабы нарушений избирательного законодательства, то у нас есть основания говорить, что они соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года", – заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

Выборы в Раду ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предварительные результаты выборов показали, за кого голосовал Донбасс.

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