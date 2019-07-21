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Выборы в Раду: "Слуга народа" лидирует по всем округам в Киеве

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По подсчетам руководства парии "Слуга народа" их представители могут выиграть на 80 мажоритарных округах по всей Украине.

Об этом сообщает "Украинская правда" в своем Telegram-канале. По их данным, президентская политсила уже лидирует по всем мажоритарным округам в Киеве.

Александр Третьяков проигрывает свой округ Николаю Тищенко: 34% против 18%;

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Журналистка "1+1" Ольга Василевская лидирует на своём округе с результатом в 41%: Александр Дубинский выигрывает у Игоря Кононенко – 43%;

Роман Грищук с результатом 45% выигрывает округ у Дмитрия Андриевского, который набирает 14%;

Людмила Буймистер от "Слуги народа" лидирует на 223 округе (около 30%). У Юрия Левченко из "Свободы" 25%;

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Выборы в Раду: "Слуга народа" лидирует по всем округам в Киеве

Анна Бондарь выигрывает 220 округ (36%). Сергей Лещенко только третий, около 15%;

Анна Пуртова от "Слуги народа", по предварительным данным, выигрывает округ у Леонида Емца 22% против 17%;

211 округ тоже выигрывает Слуга народа: Александр Юрченко – 32%; Владимир Прокопив от "Европейской солидарности" – 25%; Тарас Козак от "Голоса" – 8,3%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 21 июля 2019 в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

Согласно итогам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, которые огласили в 20:00 во время пресс-конференции, в новый состав Верховной Рады Украины пройдут "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы в Раду: соцопросы и рейтинги
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Karpenko Maria
Karpenko Maria
Лещенко не помогло даже то, что он хотел закосить под Слугу народа, символику их использовал и тому подобное
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