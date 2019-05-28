Выборы в Раду: прояснились нюансы голосования 

Украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень на избирательном участке.
Об этом сообщила общественная организация ОПОРА на странице в Facebook, отметив, что оба бюллетеня - и по мажоритарному кандидату, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа.
"Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации", - отметили в пресс-службе.
Перед парламентскими выборами место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.
"Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам", - говорится в сообщении.
Для изменения места голосования необходимо следующее:
до 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей;
иметь с собой паспорт и документы;
написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования;
получить соответствующее удостоверение и 21 июля прийти на новый участок и проголосовать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.
23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.
24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.
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