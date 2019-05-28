Выборы в Раду: прояснились нюансы голосования 

Украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень на избирательном участке.

Об этом сообщила общественная организация ОПОРА на странице в Facebook, отметив, что оба бюллетеня - и по мажоритарному кандидату, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа.

"Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации", - отметили в пресс-службе.

Перед парламентскими выборами место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.

"Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам", - говорится в сообщении.

Для изменения места голосования необходимо следующее:

до 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей;

иметь с собой паспорт и документы;

написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования;

получить соответствующее удостоверение и 21 июля прийти на новый участок и проголосовать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

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