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Выборы в Раду: прояснились нюансы голосования 

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Украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень на избирательном участке.

Об этом сообщила общественная организация ОПОРА на странице в Facebook, отметив, что оба бюллетеня - и по мажоритарному кандидату, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа.

"Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации", - отметили в пресс-службе.

Выборы в Раду: прояснились нюансы голосования 

Перед парламентскими выборами место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.

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"Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам", - говорится в сообщении.

Для изменения места голосования необходимо следующее:

  • до 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей;

  • иметь с собой паспорт и документы;

  • написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования;

  • получить соответствующее удостоверение и 21 июля прийти на новый участок и проголосовать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

  • 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Морина Вероника
Морина Вероника
Моя иcкpeнняя блaгoдарнocть тoмy, кто покaзaл мнe этoт caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ni012z9 Пpостo пpoйдя пpoстoй опроc полyчила почти пoлyгoдoвyю зapплатy)) Пoльзуйтecь, пoкa eще еcть вoзмoжнoсть=)
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