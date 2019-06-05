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Выборы в Раду: появился прогноз, сколько мест получат депутаты из разных партий

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В сети опубликовали свежий прогноз по распределению мест в Верховной Раде в результате досрочных выборов.

Подсчетами на основе результатов социологического опроса группы "Рейтинг" поделился в Facebook украинский журналист Денис Иванеско.

Так, по его данным, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" может получить 137 депутатских мандатов, "Оппозиционная платформа За Жизнь" – 30 мандатов, партия пятого главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность"20, "Батьківщина" 20 и партия Святослава Вакарчука "Голос" 16 мандатов.

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Верховная Рада

Верховная Рада

uapolicy.org

Отмечается, что остальные политсилы до проходного барьера, вероятнее всего, не дотянут.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, при условии 5% барьера в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Верховна Рада України
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