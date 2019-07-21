Выборы в Раду: Порошенко назвал партию, с которой готов объединиться

Идейным партнером партии "Европейская солидарность" является политсила украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос".

Об этом заявил глава партии "ЕС", пятый президент страны Петр Порошенко в день парламентских выборов, 21 июля, после оглашения первых итогов голосованиясНациональным экзит-полом, передает "Интерфакс-Украина".

О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Политик при этом призвал все партии, которые проходят в парламент, отмежеваться от пророссийских политсил.

"Стратегические задачи – не допустить к реальной власти "оккупационную платформу", теперь уже именно так – этих путинских марионеток не должно быть ни в коалиции, ни в правительстве, чтобы они изнутри правительства не выполняли поставленные Путиным и Москвой задачи. Мы с вами должны не допустить этого", – сказал Порошенко.

Он отметил, что его политическая сила ожидает, "что уже до утра все, кто проходит в Верховную Раду, отмежуются от платформы Бойко и Медведчука и засвидетельствуют свою позицию относительно неприемлемости сотрудничества с 5-й колонной".

Петр Порошенко eurosolidarity.org

Как писал OBOZREVATEL:

21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории страны в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

Выборы также стартовали на заграничных участках. Первым, в час ночи, открылся избирательный участок в Австралии.

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