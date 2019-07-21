Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

Выборы в Раду: Порошенко назвал партию, с которой готов объединиться

6.2т Читать материал на украинском

Идейным партнером партии "Европейская солидарность" является политсила украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос".

Об этом заявил глава партии "ЕС", пятый президент страны Петр Порошенко в день парламентских выборов, 21 июля, после оглашения первых итогов голосованиясНациональным экзит-полом, передает "Интерфакс-Украина".

О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Новости
"Слуга народа" vs "Голос": Зеленский предложил Вакарчуку коалицию в Раде

Политик при этом призвал все партии, которые проходят в парламент, отмежеваться от пророссийских политсил.

"Стратегические задачи – не допустить к реальной власти "оккупационную платформу", теперь уже именно так – этих путинских марионеток не должно быть ни в коалиции, ни в правительстве, чтобы они изнутри правительства не выполняли поставленные Путиным и Москвой задачи. Мы с вами должны не допустить этого", – сказал Порошенко.

Он отметил, что его политическая сила ожидает, "что уже до утра все, кто проходит в Верховную Раду, отмежуются от платформы Бойко и Медведчука и засвидетельствуют свою позицию относительно неприемлемости сотрудничества с 5-й колонной".

Петр Порошенко

Петр Порошенко

eurosolidarity.org

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность" Партия Вакарчука "Голос" политика коалиция Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
10
9
Смешно
25
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Так как же "не допустить", если они уже набрали 44+12%?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Два дeбuла это сила или партизанский отряд с предателем!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Ильич Владимир
Ильич Владимир
==Порошенко назвал партию, с которой готов объединиться == и это партия довольно неплохого коньяка ...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel