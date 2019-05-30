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Выборы в Раду: Полякова позвала в партию ведущую 1+1 и заявила о проблеме

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Украинская певица Оля Полякова, которая собралась идти в политику, не будет баллотироваться в Верховную Раду на ближайших выборах в июле.

Об этом артистка заявила в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 30 мая, где ответила на вопросы ведущих по видеосвязи.

По ее словам, она "не успевает в Раду" из-за того, что к выборам остается мало времени, а также заявила, что для начала хочет набраться политического опыта.

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Также в прямом эфире Полякова рассыпалась в комплиментах ведущей 1+1 Наталье Мосейчук, пригласив ее в ряды своей политической силы.

Свой поход в политику Полякова объяснила тем, что общество хочет видеть в первую очередь не столько "новые лица", как людей, которых знает и доверяет им, которыми и являются многие украинские артисты, в частности, президент Владимир Зеленский и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Полякова позвала в партию Мосейчук

Полякова позвала в партию Мосейчук

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что украинский секс-символ, поп-певец Олег Винник также собрался баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля.

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Персоны
Оля ПоляковаНаталья Мосейчук
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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