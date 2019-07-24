Выборы в Раду: "карусели" в пользу скандального Минько попали на видео

На двух избирательных участках в селе Вознесенка Мелитопольского района (80 округ) на камеры были зафиксированы "карусели" – незаконное голосование одних и тех же людей по несколько раз подряд.

Соответствующее видео опубликовали на канале "МТВ-Мелитополь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Примечательно, что на указанном округе победил скандальный мэр Мелитополя Сергей Минько ("Слуга народа"). Одиозный кандидат в нардепы в 2014 году проводил пророссийские митинги в Мелитополе. Под флагом страны-агрессора он призывал жителей города к сепаратистскому референдуму и обещал добиться торговли с Таможенным союзом. Сам он и сейчас ведет активную торговлю с Россией.

Участки, где произошли нарушения в его пользу, размещались в спортзале местной школы (№230293) и в доме культуры (№230292). На обоих была зафиксирована аномально высокая явка избирателей, учитывая особенности этой кампании, – 68 и 54% соответственно.

В последствии видеозапись подтвердила, что цифры не соответствовали действительности. Фальсификаторов никак не останавливала запись происходящего, поэтому они осуществляли свои схемы прямо перед камерами.

"Карусели" на участке Скриншот видео

На кадрах видно, как члены избирательной комиссии на участке №230293 по несколько раз голосуют в кабинках. Спустя некоторое время они перестают туда заходить и заполняют бюллетени прямо за рабочим столом.

Позднее то же самое начинают делать обычные избиратели, но уже на двух вышеупомянутых участках. Они приходят целыми семьями и голосуют по несколько раз не только на своем участке, но и на соседнем.

Учитывая эти факты, директор информационного агентства Новости Украины Елена Дейнека подала заявление о зафиксированных правонарушениях на имя главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук. Документ был принят ЦИК к рассмотрению.

Заявление о нарушениях в ЦИК

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность городского головы Мелитополя Сергея Минько на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

Также поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали "вечный" мэр Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

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