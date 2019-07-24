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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду: "карусели" в пользу скандального Минько попали на видео

7.8т Читать материал на украинском

На двух избирательных участках в селе Вознесенка Мелитопольского района (80 округ) на камеры были зафиксированы "карусели" – незаконное голосование одних и тех же людей по несколько раз подряд.

Соответствующее видео опубликовали на канале "МТВ-Мелитополь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Примечательно, что на указанном округе победил скандальный мэр Мелитополя Сергей Минько ("Слуга народа"). Одиозный кандидат в нардепы в 2014 году проводил пророссийские митинги в Мелитополе. Под флагом страны-агрессора он призывал жителей города к сепаратистскому референдуму и обещал добиться торговли с Таможенным союзом. Сам он и сейчас ведет активную торговлю с Россией.

Участки, где произошли нарушения в его пользу, размещались в спортзале местной школы (№230293) и в доме культуры (№230292). На обоих была зафиксирована аномально высокая явка избирателей, учитывая особенности этой кампании, – 68 и 54% соответственно.

В последствии видеозапись подтвердила, что цифры не соответствовали действительности. Фальсификаторов никак не останавливала запись происходящего, поэтому они осуществляли свои схемы прямо перед камерами.

"Карусели" на участке

"Карусели" на участке

Скриншот видео

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На кадрах видно, как члены избирательной комиссии на участке №230293 по несколько раз голосуют в кабинках. Спустя некоторое время они перестают туда заходить и заполняют бюллетени прямо за рабочим столом.

Позднее то же самое начинают делать обычные избиратели, но уже на двух вышеупомянутых участках. Они приходят целыми семьями и голосуют по несколько раз не только на своем участке, но и на соседнем.

Учитывая эти факты, директор информационного агентства Новости Украины Елена Дейнека подала заявление о зафиксированных правонарушениях на имя главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук. Документ был принят ЦИК к рассмотрению.

Заявление о нарушениях в ЦИК

Заявление о нарушениях в ЦИК

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность городского головы Мелитополя Сергея Минько на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

Также поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали "вечный" мэр Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Мелитополь
Тег
ЦИК
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Пигин Макс
Пигин Макс
Помнится, все обозные эксперты на перебой твердили, что в России завидуют украинским выборам. Ну да, есть чему завидовать))))))))))))))))
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