Выборы в Раду: названы партии с самыми высокими шансами

В новый состав Верховной Рады Украины имеют высокий шанс войти такие политические партии, как "Слуга народа" новоизбранного президента Владимира Зеленского (34,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1%), "Батьківщина" Юлии Тимошенко (9,5%) и Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%).

Все остальные партии скорее всего не смогут преодолеть 5% барьер для прохождения в парламент. Об этом свидетельствуют итоги опроса Международного исследовательского центра BURI.

В частности, Радикальная партия Олега Ляшко наберет 4,9%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова – 4,6%, "Сила и честь" Игоря Смешко – 3,9%, "Свобода" Олега Тягнибока – 2,3%, "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" (Евгений Мураев, Александр Вилкул, Вадим Новинский) – 2%.

Кроме того, впервые в опросе приняли участие ряд недавно созданных политических партий, в том числе "Голос" лидера "Океана Єльзы" Святослава Вакарчука, "Гражданская платформа" Надежды Савченко и "Стратегия успеха в Украине" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

В итогах исследования также отмечается, что три партии-лидеры ("Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина") сохраняют свои позиции по сравнению с предыдущими опросами, сопровождавшимися падением рейтинга БПП. Что касается "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Оппозиционного блока – Партия мира и развития", то между ними сохраняется существенный разрыв.

По данным экспертов, падение уровня поддержки БПП (с 13,2% до 8,9%, по сравнению с предыдущим опросом), возможно, было вызвано, в первую очередь, решением Вакарчука о запуске собственного политического проекта. Скорее всего, обе партии будут вынуждены иметь одинаковый электорат, что определенно помешает их стремлению к авангарду нового парламента.

"Недавние опросы украинских исследовательских компаний также показывают, что ряд украинских партий (Радикальная партия Олега Ляшко, "Гражданская позиция", "Сила и честь") близки к тому, чтобы войти в следующий парламент и с учетом погрешности 2,2% их шансы на дальнейшую парламентскую жизнь остаются вполне реалистичными", – говорится в сообщении BURI.

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Верховная Рада

Социологи также подчеркивают, что увеличенное количество избирателей, которые решили поддержать другую партию, даже несмотря на то, что в опросе были перечислены все известные политические силы, объясняется тем, что высокая политизация украинского общества и постоянное обсуждение президентских и парламентских выборов заставили людей задуматься о каких-то новых альянсах и политических проектах, особенно тех, которые могут быть начаты местными политиками и местными лидерами мнений.

Международный исследовательский центр BURI (Бельгийско-Украинский научно-исследовательский институт) провел опрос в Украине 13-17 мая 2019 года. Общее количество респондентов составило 2010 человек (репрезентативная выборка). Метод опроса – комбинированные интервью. Погрешность составляет 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по итогам совместного опроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Яременко и Социологической группы "Рейтинг", в Верховную Раду Украины пройдут такие партии, как "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батьківщина".

Что касается новосозданной партии Святослава Вакарчука "Голос", то она не сможет набрать даже 1%.

Согласно результатам исследования КМИС, проведенного с 9 по 14 апреля, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине апреля, то в нее прошли бы шесть партий.

Безоговорочным лидером среди них является "Слуга народа". Далее следуют "Оппозиционная платформа – За Жизнь", Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Батьківщина", "Гражданская позиция" и "Сила и честь".

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