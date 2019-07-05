"Выборы в Раду могут сорвать": у Зеленского забили тревогу

Проведение внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 может быть сорвано из-за требования к Центризбиркому внести в состав участников избирательного процесса партию "Рух новых сил" и перепечатать бюллетени.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. "Ситуация опасная, потому что часть бюллетеней напечатана", – подчеркнул он и добавил, что речь идет о более 5 млн экземпляров.

"Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", – пожаловался политик.

Выборы в Раду "РБК-Украина"

Второй проблемой, по его словам, является время, которое требуется на смену бюллетеней.

"К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов. Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована", – сказал Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежим социологическим опросам, в Верховную Раду могут пройти пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!