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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Выборы в Раду могут сорвать": у Зеленского забили тревогу

5.1тЧитать материал на украинском

Проведение внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 может быть сорвано из-за требования к Центризбиркому внести в состав участников избирательного процесса партию "Рух новых сил" и перепечатать бюллетени.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. "Ситуация опасная, потому что часть бюллетеней напечатана", – подчеркнул он и добавил, что речь идет о более 5 млн экземпляров.

"Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", – пожаловался политик.

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Выборы в Раду

Выборы в Раду

"РБК-Украина"

Второй проблемой, по его словам, является время, которое требуется на смену бюллетеней.

"К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов. Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована", – сказал Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежим социологическим опросам, в Верховную Раду могут пройти пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Федотов Владимир
Федотов Владимир
Из за Петуха Саакашвили могут выборы специально сорвать Уроды, и с Пасе то же самое проделывают чмори.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Украинцы а почему у вас везде...облом...Счёт в матче Россия -Украина...100 :0
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это фуфло...Вчера Обозреватель нам гордился футболистом)))А сегодня герой пустил сопли))уже...так быстро...Читаем.."Наш клуб осуждает этот "пост", футбол должен быть вне политики. Юрий Габовда не сыграет завтра в товарищеском матче против "Краснодара-2". Разумеется, мы пообщались с самим игроком, и он сказал, что его аккаунт взломали", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Халадаша". ...Ау..Обозреватель расскажи нам подробности))А ещё можешь рассказать про грузина из регби...которого ты переврал...пропустив предлог НЕ))))
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