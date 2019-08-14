Выборы в Раду могут признать незаконными: Верховный Суд открыл производство

Верховный Суд открыл производство по иску о признании внеочередных парламентских выборов 21 июля незаконными и отмене их результатов.

Об этом сообщается на сайте Харьковской правозащитной группы в среду, 14 августа.

Иск подал житель Винницы Сергей Щетинин и в первый раз Кассационная административная палата в составе Верховного Суда отказалась его принять, однако мужчина обжаловал решение.

"Большая Палата Верховного Суда, рекордные 8 с половиной часов находясь в совещательной комнате, сегодня в два часа ночи открыла производство по иску Щетинина. Однако точно сказать, что именно решила Большая Палата, можно будет только после получения ее решения", – сказано в сообщении.

Верховный Суд открыл производство о незаконности выборов

В своем иске Щетинин заявил, что Конституционный Суд, принимая решение о признании указа президента о роспуске Верховной Рады и проведении 21-го июля внеочередных парламентских выборов, руководствовался неофициальной версией Конституции, которая находится в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях, как того требует Основной закон.

Истец настаивает, что выборов фактически нарушило право граждан на свободное волеизъявление, поскольку в своих решениях Конституционный Суд и Центральная избирательная комиссия ссылаются на юридически недействительные нормы Конституции.

При этом, представитель Щетинина заявил, что судьи были поражены аргументами, изложенными в иске.

Как писал OBOZREVATEL, 20 июня Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов

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