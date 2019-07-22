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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду могут признать нелегитимными: в чем дело

5.4т Читать материал на украинском

Внеочередные выборы в Верховную Раду можно признать нелегитимными в связи с тем, что некоторые партии скрывали данные о расходах на предвыборную кампанию.

Такое заявление сделала глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская в понедельник, 22 июля, в эфире ток-шоу "Свобода слова". Она обратила внимание на рекламу политсил в социальных сетях.

"У нас партии показали в промежуточных отчетах космически малые суммы на агитацию в соцсетях. Это смешно, ведь только калькуляция в Фейсбуке показывает, что более двух миллионов долларов было потрачено партиями только на рекламу с официальных страниц. А в отчетах мы видели даже в 9 раз ниже суммы, отдельные партии вообще ничего не указали", — рассказала она.

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"В чем проблема? По международным стандартам сокрытие или теневой способ финансирования выборов — это основание их не признавать", — отметила Айвазовская.

Иллюстрация

Иллюстрация

РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что в Офисе президента Украины приняли решение о проведении досрочных местных выборов.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Ольга Айвазовская
Место
Украина
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Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
О какой легитимности разговор?! Несколько миллионов дончан лишили возможности голосовать. Несколько миллионов х0хлов в России лишили возможности голосовать. Всем остальным избирателям зacpaли мозги до полнейшей тупости. Этот цирк называется издевательством над выборами.
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Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
<< По международным стандартам сокрытие или теневой способ финансирования выборов — это основание их не признавать >> ------ А при чём тут Oкраина??!! Где Oкраина, и где международные стандарты? Смешно.
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Иванов Александр
Иванов Александр
Хер вам граждане бандиты. Отменить выборы вам ни кто не даст. С Петя Шоколад станет главой камеры одиночки.
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