Выборы в Раду могут признать нелегитимными: в чем дело

Внеочередные выборы в Верховную Раду можно признать нелегитимными в связи с тем, что некоторые партии скрывали данные о расходах на предвыборную кампанию.

Такое заявление сделала глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская в понедельник, 22 июля, в эфире ток-шоу "Свобода слова". Она обратила внимание на рекламу политсил в социальных сетях.

"У нас партии показали в промежуточных отчетах космически малые суммы на агитацию в соцсетях. Это смешно, ведь только калькуляция в Фейсбуке показывает, что более двух миллионов долларов было потрачено партиями только на рекламу с официальных страниц. А в отчетах мы видели даже в 9 раз ниже суммы, отдельные партии вообще ничего не указали", — рассказала она.

"В чем проблема? По международным стандартам сокрытие или теневой способ финансирования выборов — это основание их не признавать", — отметила Айвазовская.

Иллюстрация РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что в Офисе президента Украины приняли решение о проведении досрочных местных выборов.

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