Выборы в Раду: кто сколько мандатов может получить

Экономист Владимир Компаниец поделился свежим прогнозом, какие партии могут попасть в Верховную Раду в случае снижения проходного барьера до 3%.

Как распределятся места в парламенте после досрочных выборов, он изобразил в Facebook в виде диаграммы, основанной на соцопросе группы "Рейтинг" за 22 мая.

Так, лидирующие позиции по прежнему сохраняют: "Слуга народа" – 228 депутатов, "Оппозиционная платформа – За Жизнь" – 54, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 46. При этом, политсила президента Владимира Зеленского заметно улучшила свои позиции.

Верховная Рада Украина.ру

Facebook Владимира Компанийца

Кроме того, предполагается, что шансы попасть в ВРУ сохраняют и такие партии:

ВО "Батьківщина" – 38;

"Сила и Честь" – 26;

Радикальная Партия Олега Ляшко – 17;

"Оппозиционный блок – Партия мира и развития" – 17.

Отметим, в рейтинге появилась партия "Голос" Святослава Вакарчука, которая по прогнозам может получить 24 депутатских мандата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.

В этот же день он подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Верховная Рада в среду, 22 мая, отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

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