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Выборы в Раду: кто сколько мандатов может получить

8.1тЧитать материал на украинском

Экономист Владимир Компаниец поделился свежим прогнозом, какие партии могут попасть в Верховную Раду в случае снижения проходного барьера до 3%.

Как распределятся места в парламенте после досрочных выборов, он изобразил в Facebook в виде диаграммы, основанной на соцопросе группы "Рейтинг" за 22 мая.

Так, лидирующие позиции по прежнему сохраняют: "Слуга народа" – 228 депутатов, "Оппозиционная платформа – За Жизнь" – 54, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 46. При этом, политсила президента Владимира Зеленского заметно улучшила свои позиции.

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Верховная Рада

Верховная Рада

Украина.ру

Выборы в Раду: кто сколько мандатов может получить

Facebook Владимира Компанийца

Кроме того, предполагается, что шансы попасть в ВРУ сохраняют и такие партии:

  • ВО "Батьківщина" – 38;

  • "Сила и Честь" – 26;

  • Радикальная Партия Олега Ляшко – 17;

  • "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" – 17.

Отметим, в рейтинге появилась партия "Голос" Святослава Вакарчука, которая по прогнозам может получить 24 депутатских мандата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
внеочередные выборы в Раду
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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