Выборы в Раду: кто побеждает на мажоритарке во Львовской области

Во Львовской области на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам вырвались в лидеры самовыдвиженцы Ярослав и Богдан Дубневичи, а также член партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии Украины. Так, на округе №116 после подсчета 82,71% голосов лидирует выдвиженец от партии Петра Порошенко "Европейская солидарнисть" Николай Княжицкий (23,15%). Он опережает представителя партии "Голос "Марту Романяк (20,09%).

Выборы УНН

В округе №117 после подсчета 91,75% голосов лидирует представитель партии "Голос" Ярослав Рущишин (25,19%). За ним с небольшим отрывом следуют нардеп от "Блока Петра Порошенко", самовыдвиженка Оксана Юринец (23,54%) и представитель партии "Слуга народа" Роман Фединяк (19,62%). Нардеп предыдущих созывов Тарас Стецькив (выдвиженец партии "Гражданская позиция") набрал 7,4% голосов.

В округе №118 после подсчета 75,53% голосов на первую позицию вышел депутат из БПП, самовыдвиженец Богдан Дубневич (35,04%), за ним следует представитель партии "Голос" Галина Васильченко (29,61%).

В округе №120 после подсчета 67,07% голосов лидирует народный депутат от фракции БПП, самовыдвиженец Ярослав Дубневич (44,94%). За ним следует представитель "Гражданской позиции" Владимир Гирняк (17,97%).

В округе №122 после подсчета 39,02% голосов лидирует выдвиженец партии "Самопоміч" Павел Бакунец (23,37%), за ним идет представитель "Гражданской позиции" Андрей Дума (12,37%). Нардеп от партии "Батьківщина" Евгений Рыбчинский набрал 4,24% голосов.

В округе №124 после подсчета 67,74% голосов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук ​​(16,13%), за ним следует член "Свободы" Оксана Береза (12,64%), далее – самовыдвиженец Сергей Касян (11,82%).

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак набирает 9,15%, экс-министр здравоохранения, выдвиженец от партии "Гражданская позиция" Олег Мусий – 11,21%.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропрезидентская партия "Слуга народа", которая лидирует в многомандатном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду, может получить все необходимые для большинства в парламенте 226 мандатов. По данным ЦИК, политсила главы государства Владимира Зеленского получила лучшие результаты в более, чем в 99 одномандатных округах.

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