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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Выборы в Раду: эксперт рассказал, как Кремль будет расшатывать Украину

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Россия накануне внеочередных выборов в Верховную Раду Украины расшатывает ситуацию на Донбассе, чтобы в украинский парламент попало как можно больше представителей как пророссийских, так и националистических сил.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич. По его словам, РФ в Украине делает ставку не на Владимира Зеленского или кого-то еще из политиков, а на слабые государственные институты.

"Сегодня все равно, кто победил на выборах президента, его стартовые позиции значительно более слабые, чем у Петра Порошенко в 2014 году. Но Зеленский пытается навязать свою инициативу, и его заявления очень не нравятся Путину. Россия ставит в первую очередь на парламентские выборы. Если получится расколотый парламент, который не сможет сформировать коалицию – для России это выгодно", – пояснил эксперт.

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По мнению Тышкевича, для России стало неприятным сюрпризом, что в Верховной Раде нового созыва "может быть по крайней мере одна крепкая фракция "Слуга народа".

"Для РФ сегодня имеет смысл провоцировать, расшатывать корабль… Эскалацией конфликта РФ попытается, с одной стороны, привлечь больше правых, с другой – больше пророссийских сил. Это означает, что с одной стороны парламент будет более сбалансированным, с другой стороны, центристы получат меньше, если фланги получат больше. А партии на разных флангах никогда не смогут договориться об общем голосовании", – отметил он.

"Допустим, у нас 50 правых депутатов и 50 пророссийских. У нас из работы парламента выпадает 100 депутатов", – добавил эксперт.

Выборы в Раду: как Кремль будет расшатывать Украину

dniprograd.org

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко рассказал, кто может сформировать коалицию в следующем созыве Верховной Рады Украины.

По итогам опроса социологической группы "Рейтинг", в Раду попадают как минимум 5 партий:

  • 48,2% избирателей поддерживают "Слугу народа";

  • 10,7% – блок "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • 7,8% – партию "Европейская Солидарность" (бывший Блок Петра Порошенко);

  • 6,9% – политическую силу Юлии Тимошенко ВО "Батьківщина";

  • 5,6% намерены проголосовать за партию Святослава Вакарчука "Голос".

За партию "Сила и честь" Игоря Смешко сейчас готовы проголосовать 4,3% избирателей, за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко – 3%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,4%. Рейтинг остальных политических сил составляет менее 2%.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтВнеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Игар Тышкевич
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныВыборы 2019выборы в Украине
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
"...для России стало неприятным сюрпризом, что в Верховной Раде нового созыва может быть по крайней мере одна крепкая фракция "Слуга народа".??? "Крепкая фракция"??))))))))))...слепленная не понятно из кого в ботаническом саду...из "песка и говна" (всяких бля..из ночной тусы и рыговских отрыжек)...железобетон а не фракция))))))...тут скорее "фракция" в ином смысле можно использовать - "Фракція (в усіх випадках від лат. fractio «розламування, подрібнення»))))))...
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Kom AV
Kom AV
Одно не пойму, он что бредит? Если прочитать, создаётся впечатление, что БПП все как один агенты Кремля, лично оплаченные Путиным. А весь украинский генштаб и руководство ООС, покрасней мере шпионы ФСБ или ГРУ.
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