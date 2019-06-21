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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду: депутат Европарламента поддержал партию Гриценко

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Партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержал депутат Европейского парламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook. Уточняется, что Ауштрявичюс – член Альянса либералов и демократов за Европу, третьей по численности фракции Европарламента "Renew Europe" (чтобы посмотреть видеообращение, поскролльте новость вниз).

Ауштрявичюс, обращаясь к гражданам Украины, отметил, что в Европарламенте есть целая группа сторонников станы, которые поддерживали и поддерживают Украину, знакомые с ее внутренними процессами.

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Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Аргумент

Он добавил, что знает лично лидеров "Гражданской позиции" и "Европейской партии Украины", Анатолия Гриценко и Николая Катеринчука, которые объединились в одну команду для победы на выборах 21 июля.

"Я знаю обоих. Они – хорошие политики, профессионалы. Их знают в Брюсселе и многих столицах Европы. Я желаю им удачи на выборах. И уверен в их победе. Сделайте правильный выбор!" – призвал Петрас Ауштрявичюс.

Отметим, Европейская партия Украины и Гражданская позиция членами Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) с правом голоса в решении всех вопросов по Украине с 2013 и 2016 соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко предложил отменить принудительный призыв и открыть оборонный госзаказ.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
политикаГражданская позицияЕвропарламентЕвропейский парламентвидео
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это же надо! Про эту падлюку Гриця даже в Литве знают! )))
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