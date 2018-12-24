Выборы в ОТГ: кого поддержали украинцы

Появились данные Комитета избирателей Украины касательно результатов выборов 23 декабря в объединенных территориальных громадах Украины.

Статистика обнародована на Facebook-странице Комитета. Согласно голосованию избирателей в городских, сельских и поселковых ОТГ, большинство победителей у партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Далее публикуем информацию, обнародованную Комитетом избирателей Украины:

БПП — 38,5%, (30 голов ОТГ. Партия указывает 52 победителей, учитывая кандидатов, которых она официально поддерживала)

Родина — 6,5% (5 голов ОТГ).

За конкретные дела — 2,5% (2 голов ОТГ).

Аграрная партия — 2,5% (2 голов ОТГ).

УКРОП — 2,5% (2 голов ОТГ).

Свобода — 1,3% (1 глава ОТГ).

Самопомощь — 1,3% (1 глава ОТГ).

Черкасс — 1,3% (1 глава ОТГ).

Народная партия — 1,3% (1 голова ОТГ).

Информация уточняется — (1 глава ОТГ).

Самовыдвиженцы — 41% (32 головы ОТГ. В случае если учитывать кандидатов, поддерживаемых БПП — 10 голов ОТГ).

Выборы в ОТГ РИА Новости Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Блок Петра Порошенко "Солідарність" заявил о целенаправленной информационной атаке против кандидатов от партии, организованной накануне выборов в ОТГ.