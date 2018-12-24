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Выборы в ОТГ: кого поддержали украинцы

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Появились данные Комитета избирателей Украины касательно результатов выборов 23 декабря в объединенных территориальных громадах Украины.

Статистика обнародована на Facebook-странице Комитета. Согласно голосованию избирателей в городских, сельских и поселковых ОТГ, большинство победителей у партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Далее публикуем информацию, обнародованную Комитетом избирателей Украины:

Новости
В Украине проходят первые местные выборы: все подробности

  • БПП — 38,5%, (30 голов ОТГ. Партия указывает 52 победителей, учитывая кандидатов, которых она официально поддерживала)

  • Родина — 6,5% (5 голов ОТГ).

  • За конкретные дела — 2,5% (2 голов ОТГ).

  • Аграрная партия — 2,5% (2 голов ОТГ).

  • УКРОП — 2,5% (2 голов ОТГ).

  • Свобода — 1,3% (1 глава ОТГ).

  • Самопомощь — 1,3% (1 глава ОТГ).

  • Черкасс — 1,3% (1 глава ОТГ).

  • Народная партия — 1,3% (1 голова ОТГ).

  • Информация уточняется — (1 глава ОТГ).

  • Самовыдвиженцы — 41% (32 головы ОТГ. В случае если учитывать кандидатов, поддерживаемых БПП — 10 голов ОТГ).

Выборы в ОТГ

Выборы в ОТГ

РИА Новости Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Блок Петра Порошенко "Солідарність" заявил о целенаправленной информационной атаке против кандидатов от партии, организованной накануне выборов в ОТГ.

Место
Украина
Теги
ОТГрезультаты выборов в ОТГвыборы в ОТГвыборы в УкраинеКомитет избирателей Украины
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