Выборы в ОТГ: кого поддержали украинцы

Появились данные Комитета избирателей Украины касательно результатов выборов 23 декабря в объединенных территориальных громадах Украины.
Статистика обнародована на Facebook-странице Комитета. Согласно голосованию избирателей в городских, сельских и поселковых ОТГ, большинство победителей у партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
Далее публикуем информацию, обнародованную Комитетом избирателей Украины:
БПП — 38,5%, (30 голов ОТГ. Партия указывает 52 победителей, учитывая кандидатов, которых она официально поддерживала)
Родина — 6,5% (5 голов ОТГ).
За конкретные дела — 2,5% (2 голов ОТГ).
Аграрная партия — 2,5% (2 голов ОТГ).
УКРОП — 2,5% (2 голов ОТГ).
Свобода — 1,3% (1 глава ОТГ).
Самопомощь — 1,3% (1 глава ОТГ).
Черкасс — 1,3% (1 глава ОТГ).
Народная партия — 1,3% (1 голова ОТГ).
Информация уточняется — (1 глава ОТГ).
Самовыдвиженцы — 41% (32 головы ОТГ. В случае если учитывать кандидатов, поддерживаемых БПП — 10 голов ОТГ).
Выборы в ОТГ
РИА Новости Украина
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Блок Петра Порошенко "Солідарність" заявил о целенаправленной информационной атаке против кандидатов от партии, организованной накануне выборов в ОТГ.