Выборы в областные советы Украины: появились экзитполы
Опубликованы первые данные экзитполов по результатам выборов в Винницкий, Запорожский, Ивано-Франковский, Одесский и Закарпатский областные советы.
Как сообщает "Сегодня" данные собирали Комитет избирателей Украины, " СоцИнфо", Киевский международный институт социологии и другие.
Винницкий облсовет
(экзитпол КИУ и ОО "СоцИнфо")
"Украинская стратегия Гройсмана" – 53,9%,
"Европейская солидарность" – 16,2%,
"Слуга народа" – 9,2%,
ВО "Батьківщина" – 6,4%,
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,9%.
Запорожский облсовет
(экзитпол телеканала Z и Всеукраинской консалтинговой группы "Социум")
Партия Владимира Буряка – 24,4%,
"Слуга народа" – 19,6%,
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,5%,
"Европейская солидарность" – 13,5%.
Ивано-Франковский облсовет
(экзитпол агентства новостей Firtka)
"Свобода" – 23,45%,
"За майбутнє" – 17,75%,
"Европейская солидарность" – 15,52%,
ВО "Батьківщина" – 13,67%,
"Слуга народа" – 12,37%,
"Платформа общин" – чуть более 5%.
Одесский облсовет
(экзитпол КМИС)
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 21,4%,
"Доверяй делам" – 21,3%,
"Слуга народа" – 18,9%,
"Европейская солидарность" – 13,6%,
"Партия Шария" – 9,6%.
Закарпатский облсовет
(экзитпол "Савик Шустер Студия", телеканал "Украина 24", и социологической компании Liberty Report)
"Слуга народа" – 18,91%,
ВО "Батьківщина" – 12,21%,
"Родное Закарпатье" – 8,87%,
"Европейская солидарность" – 7,17%,
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%,
"КМКС – Партия венгров Украины" – 5,35%,
"За майбутнє" – 5,21%.
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