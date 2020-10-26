Выборы в областные советы Украины: появились экзитполы

Опубликованы первые данные экзитполов по результатам выборов в Винницкий, Запорожский, Ивано-Франковский, Одесский и Закарпатский областные советы.

Как сообщает "Сегодня" данные собирали Комитет избирателей Украины, " СоцИнфо", Киевский международный институт социологии и другие.

Винницкий облсовет

(экзитпол КИУ и ОО "СоцИнфо")

"Украинская стратегия Гройсмана" – 53,9%,

"Европейская солидарность" – 16,2%,

"Слуга народа" – 9,2%,

ВО "Батьківщина" – 6,4%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,9%.

Запорожский облсовет

(экзитпол телеканала Z и Всеукраинской консалтинговой группы "Социум")

Партия Владимира Буряка – 24,4%,

"Слуга народа" – 19,6%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,5%,

"Европейская солидарность" – 13,5%.

Ивано-Франковский облсовет

(экзитпол агентства новостей Firtka)

"Свобода" – 23,45%,

"За майбутнє" – 17,75%,

"Европейская солидарность" – 15,52%,

ВО "Батькивщина" – 13,67%,

"Слуга народа" – 12,37%,

"Платформа общин" – чуть более 5%.

Одесский облсовет

(экзитпол КМИС)

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 21,4%,

"Доверяй делам" – 21,3%,

"Слуга народа" – 18,9%,

"Европейская солидарность" – 13,6%,

"Партия Шария" – 9,6%.

Закарпатский облсовет

(экзитпол "Савик Шустер Студия", телеканал "Украина 24", и социологической компании Liberty Report)

"Слуга народа" – 18,91%,

ВО "Батьківщина" – 12,21%,

"Родное Закарпатье" – 8,87%,

"Европейская солидарность" – 7,17%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%,

"КМКС – Партия венгров Украины" – 5,35%,

"За майбутнє" – 5,21%.

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