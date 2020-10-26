Выборы в областные советы Украины: появились экзитполы

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Выборы в областные советы Украины: появились экзитполы

Опубликованы первые данные экзитполов по результатам выборов в Винницкий, Запорожский, Ивано-Франковский, Одесский и Закарпатский областные советы.

Как сообщает "Сегодня" данные собирали Комитет избирателей Украины, " СоцИнфо", Киевский международный институт социологии и другие.

Винницкий облсовет

(экзитпол КИУ и ОО "СоцИнфо")

  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 53,9%,

  • "Европейская солидарность" – 16,2%,

  • "Слуга народа" – 9,2%,

  • ВО "Батьківщина" – 6,4%,

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,9%.

Запорожский облсовет

(экзитпол телеканала Z и Всеукраинской консалтинговой группы "Социум")

  • Партия Владимира Буряка – 24,4%,

  • "Слуга народа" – 19,6%,

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,5%,

  • "Европейская солидарность" – 13,5%.

Ивано-Франковский облсовет

(экзитпол агентства новостей Firtka)

  • "Свобода" – 23,45%,

  • "За майбутнє" – 17,75%,

  • "Европейская солидарность" – 15,52%,

  • ВО "Батькивщина" – 13,67%,

  • "Слуга народа" – 12,37%,

  • "Платформа общин" – чуть более 5%.

Одесский облсовет

(экзитпол КМИС)

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 21,4%,

  • "Доверяй делам" – 21,3%,

  • "Слуга народа" – 18,9%,

  • "Европейская солидарность" – 13,6%,

  • "Партия Шария" – 9,6%.

Закарпатский облсовет

(экзитпол "Савик Шустер Студия", телеканал "Украина 24", и социологической компании Liberty Report)

  • "Слуга народа" – 18,91%,

  • ВО "Батьківщина" – 12,21%,

  • "Родное Закарпатье" – 8,87%,

  • "Европейская солидарность" – 7,17%,

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%,

  • "КМКС – Партия венгров Украины" – 5,35%,

  • "За майбутнє" – 5,21%.

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