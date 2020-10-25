Выборы в Николаеве: появились первые данные экзитпола
Озвучены первые результаты экзитполов по голосованию на выборах мэра Николаева и в городской совет. По результатам местных выборов25 октября 2020 года, главу горсовета не удалось выбрать в первом туре: Александр Сенкевич ("Пропозиція") набрал 40.78% голосов.
Данные обнародованы в эфире "Свободы слова Савика Шустера", а также социологическим агентством Fama, где используется инструментарий социологической компании Liberty Report.
Выборы мэра Николаева:
1. Александр Сенкевич, "Пропозиція" –40.78%
2. Владислав Чайка, "Опозиційна платформа - За життя" – 26.77%
3. Татьяна Домбровская, "Слуга народу" – 16.81%
4. Николай Круглов, "Наш край" – 7.11%
5. Юрий Гранатуров, "За майбутнє" – 5.23%
6. Александр Садыков, "Миколаєвці" – 3.30%
Выборы в горсовет:
1. "Оппозиційна платформа - За життя" – 26.74%
2. "Пропозиція" – 23.79%
3. "Слуга народа" – 19.62%
4. "Європейська солідарність" – 6.87%
5. "Партия Шария" – 5.48%
6. "Наш край" – 5.37%
Другие партии не смогли преодолеть 5% -барьер.
Как сообщалOBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков, в 20:00, был обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине. О результатах в других городах читайте здесь.