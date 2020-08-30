Местные выборы в "красных" зонах Украины: Ляшко назвал условие для проведения

Местные выборы в Украине пройдут в том числе в "красных" зонах, если в стране не будет введено чрезвычайное положение.

Об этом 30 августа в эфире украинского телеканала сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина". Правительство, как отметил он, брало в пример выборы во время пандемии, которые состоялись в Польше.

"Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе в "красной" зоне", – сказал Ляшко.

По его словам, на данный момент наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страну ждут тяжелые выборы при пессимистическом сценарии развития пандемии.

Как писал OBOZREVATEL, ЦИК Украины объявила начало избирательной кампании местных выборов с 5 сентября. Само голосование назначено на 25 октября 2020 года.

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