Выборы в Киеве и снятие неприкосновенности: стало известно о грандиозных планах на первый день Рады

Во время первого заседания Верховная Рада 9 созыва планирует рассмотреть более 50 законопроектов, в частности, о снятии депутатской неприкосновенности.

По информации LB.ua, 29 августа парламент планирует объявить о формировании большинства, запустить все комитеты, а также начать процесс внесения изменений в Конституцию Украины.

"Также возможно внесение кандидата на должность премьер-министра, но самое главное, что в этот день планируется рассмотрение "60-70 ключевых законопроектов", – отметили журналисты.

Среди законопроектов также будет предложение о сокращении численности депутатов с 450 до 300. Возможно рассмотрение законопроекта о проведении местных выборов в Киеве.

Отмечается, что заседание может затянуться до позднего вечера или ночи. Остальной список проектов еще дорабатывается.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, в новоизбранной Верховной Раде комитеты будут формировать совместным решением, учитывая количественный состав комитетов парламента предыдущего созыва.

Президентская партия "Слуга народа" заявила, что намерена возглавить 21 из 23 комитетов Рады.

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